Alanya’ya Çocuk Alerji ve İmmünoloji Uzmanı atandı

Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne Çocuk Alerji ve İmmünoloji uzmanı olarak atanan Dr. Esra Hazar Sayar, hasta kabulünü başladı. Çocuk Alerji ve İmmünoloji Uzmanı Dr. Esra Hazar Sayar’ın atanmasıyla birlikte hastanede daha önceden bulunmayan Çocuk Alerji ve İmmünoloji branşında hizmet verilir duruma getirildi.

“Her geçen gün biraz daha büyüyoruz”

Hastane Başhekimi Dr. Tevfik Yazan, “Ailemize yeni bir üye daha katıldı. Her geçen gün biraz daha büyüyerek yeni branşlarımız ve yeni hekimlerimizle birlikte daha iyi ve kaliteli sağlık hizmetini sunmaya çalışmaktayız. Çocuk Alerji ve İmmünoloji Bölümü Uzmanımız Dr. Esra Hazar Sayar’ın hastanemize gelmesiyle birlikte artık alerjik rahatsızlığı bulunan çocuk hastalarımızın tedavi için ilçe dışına gitmelerine gerek kalmayacak. Gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra çok yakın bir sürede hastalarımızın alerji deri testleri, alerji aşıları ve immün yetmezlik tedavileri hastanemizde yapılabilecektir” dedi.