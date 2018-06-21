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21 Haziran 2018 16:48

Alanya’ya yeni prestij caddeleri

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ilçeye yeni kazandırılan prestij caddelerdeki çalışmaları inceledi.

Alanya’ya yeni prestij caddeleri

21 Haziran 2018 16:48


Yeni prestij caddesinde ihale tarihinin ardından Bostancıpınarı Caddesi’nde çalışmalar bugün itibariyle başladı. Birim müdürleri ve teknik ekiple çalışmaları yerinde inceleyen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, sürücülerin ve vatandaşların mağdur olmaması için çalışmaların etap etap yapılacağını belirtti. Prestij caddelerini yedi ay gibi bir sürede tamamlamayı hedeflediklerini belirten Adem Murat Yücel, “Üç mahallemize de prestij caddeleri yapacağız. Bugün Bostancıpanarı Caddesi’nde çalışmalarımız başladı. Projede bisiklet yolları ve otopark alanları yer alıyor. Bununla birlikte tüm elektrik hatlarını yer altına alacağız. Ayrıca tüm caddelerimizde aydınlatmalar yenilecek. Caddelerimize yeni ağaçlandırma çalışmaları da yapılacak’’ dedi.




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