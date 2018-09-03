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03 Eylül 2018 11:28

Aleyna Tilki, üzüm festivalinde sahne aldı

İbradı Altınbeşik Kültür, Alternatif Turizm ve Üzüm Festivali düzenlendi.

Aleyna Tilki, üzüm festivalinde sahne aldı

03 Eylül 2018 11:28

Aleyna Tilki, şarkılarıyla festivale damga vurdu.


İbradı’da bu yıl 29’uncusu düzenlenen geleneksel Altınbeşik Kültür, Alternatif Turizm ve Üzüm Festivali ilçe merkezindeki açılış töreniyle başladı. Akşam düzenlenen halk konserinde ise Aleyna Tilki sahne aldı.


İbradı Belediyesi tarafından düzenlenen festivalde bölgede yetişen en iyi en iyi üzüm yarışması için 5 kişilik komisyon belirlendi.


10 çiftçinin katıldığı yarışmada, Enis Özkalp birinci, İsmail Tutum, ikinci, Muharrem Akbaş, Abdullah Güzel ise üçüncü oldu. Dereceye girenlere zirai tarım aletleri ve çeşitli hediyeler verildi.


Festival gecesinde İlke Türkdoğan’ın yanı sıra yöresel sanatçı Sami Demircioğlu da sahne aldı. Festivale Akseki Kaymakamı ve İbradı Kaymakam vekili Muhammed Emin Nasır, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve siyasi parti temsilcileri ve yaklaşık 8 bin kişi katıldı.


İbradı Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru, İbradı’nın doğal, tarihi ve kültürel değerleriyle Akdeniz kıyı bandı merkezli turizm hareketine bir alternatif oluşturduğunu söyledi. İlçenin Alternatif turizmin yıldızı olma yolunda ilerlediğini belirten Küçükkuru, "Gerek ulusal gerekse uluslararası platformda yaptığımız tanıtım çalışmalarıyla bölgemizdeki Altınbeşik Mağarası, Tarihi Düğmeli Evler, Kardelen gibi pek çok değerimiz markalaşarak Akdeniz bölgesindeki alternatif turizm faaliyetlerinin yıldızı olacaktır."


Festivalin akşam bölümünde ise Aleyna Tilki rüzgarı esti. Binlerce hayranına 2 saat boyunca müzik şöleni yaşatan Aleyna Tilki’ye konser sonunda ise Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru tarafından gecenin anısına plaket verildi.




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