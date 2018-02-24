Ali Bıdı, destek için koşacak

Antalya’da her yıl farklı ülkelerden sporcuların katılımıyla gerçekleştirilen Uluslararası Runatolia Maratonu’nda yardımseverlik koşusuna katılacak maratoncular, farkındalık oluşturmak için duruşu, hareketleri etkileyen fiziksel engellilik durumu olan serebral palsili çocukların adımlarına destek olacak. 4 Mart’ta koşulacak Runatolia Maratonu’na, ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı da katılarak serebral palsili çocuklara destek verecek.

"Adımlarıma destek ol" projesine destek veren Bıdı, “4 Mart Pazar günü Runatolia Maratonu’nda Toplum Gönüllüsü gençlerle birlikte 21 kilometre koşarak sağlıklı yaşama olan inancımı ve önerilerimi tekrar dile getireceğim. Türkiye’nin 81 şehrinde sosyal sorumluluk projeleri üreten Toplum Gönüllüsü gençler her sene çalışmaları ile 825 bin’den fazla insanın hayatına dokunuyorlar. Okulları yeniliyorlar, çocukların derslerine destek oluyorlar, kanserle yaşayan çocuklara moral veriyorlar, hayvanları koruyorlar, yaşlılarla etkinlikler yapıyorlar. 75 bin gönüllü genç her sene 2 binin üzerinde kendi projelerini tasarlayarak hayata geçiriyorlar” dedi.

Ali Bıdı, “Runatolia’da toplayacağım bağışlar ile gençler sosyal sorumluluk eğitimlerine katılacaklar. Sorumluluk üstlenmeyi, proje yazmayı, ekip olarak çalışmayı öğrenecekler. Antalya’da da gençlerle birlikte bir sağlıklı yaşam yaz kampı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.

Runatolia’da hedefim 21 kilometre koşarak her kilometrede 10 genci desteklemek ve bitiş çizgisine geldiğimde 210 genci desteklemiş olmak.”