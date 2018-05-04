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04 Mayıs 2018 16:46

Ali Çetinkaya Caddesi 7 Mayıs’ta bir hafta süreyle trafiğe kapanacak

Ali Çetinkaya Caddesi, Büyükşehir Belediyesi’nin “Güneş Doğudan Yükseliyor” sloganıyla başlattığı kentsel tasarım ve yayalaştırma projesi kapsamında 1 hafta süreyle trafiğe kapalı olacak.

Ali Çetinkaya Caddesi 7 Mayıs’ta bir hafta süreyle trafiğe kapanacak

04 Mayıs 2018 16:46

Çalışma Meydan Kavşağı bölümünden başlayarak Ali Çetinkaya Caddesi’ndeki 493 Sokağa kadar olan bölümü kapsayacak.


Dünyanın ilk müze konseptli caddesi haline getirilecek, görsel güzellik katan bina cepheleri, modern kaldırımları, rengârenk gölgelikleri, kent mobilyaları, aydınlatması ile Antalya’ya gelenlerin görmeden gitmeyeceği bir bölgeye dönüşecek olan Ali Çetinkaya Caddesi’nde çalışmalarda artık sona yaklaşılıyor. Büyükşehir Belediyesi’nin bölgede yapacağı çalışmalar kapsamında Meydan Kavşağı tarafından başlayarak Ali Çetinkaya Caddesi’ndeki 493 Sokak ve 1349 Sokak’a kadar olan bölüm 7-13 Mayıs tarihleri arasında bir haftalığına taşıt trafiğine kapatılacak.




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