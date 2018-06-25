Ali Çetinkaya’da sona gelindi

Büyükşehir Belediyesi Ali Çetinkaya Caddesi’ni “Güneş Doğudan Yükseliyor” sloganı ile Doğu Garajı Projesi kapsamında yeniden düzenliyor. Çalışmaların sona gelindiği şu günlerde, Ali Çetinkaya Caddesi de Şarampol Caddesi’nde olduğu gibi, Antalya’nın yeni cazibe merkezlerinden biri olmaya hazırlanıyor.

Cadde yeni bir görünüme kavuşuyor

Dünyanın ilk müze konseptli caddesi olarak tasarlanan proje kapsamında cadde üzerindeki binalar boyandı. Bina ön yüzündeki kolonlara, kompakt ahşap görünümlü laminat kaplamalar yapıldı. İş yerlerine görüntü bütünlüğünü sağlaması amacıyla tek tip tabelalar takıldı. Yürüyüş yolu boyunca gölgelikler monte edildi. Zemin ise doğal taşla kaplandı. Kent mobilyalarının montajı sürerken, proje kapsamında Ali Çetinkaya’ya ışıklı süs havuzu da kazandırılıyor. Projenin peyzaj çalışmaları da devam ediyor.

Engelli bireyler unutulmadı

Tüm projelerinde engelli hassasiyetini hep göz önünde bulunduran Büyükşehir Belediyesi, görme engelli vatandaşların kaldırımlarda daha rahat yürümelerini sağlamak için hissedilebilir zemin uygulaması yapıyor. Proje tamamlandığında görme engelli bireyler kimsenin yardımına ihtiyaç duymadan Ali Çetinkaya Caddesi boyunca rahatlıkla yürüme ve gezme imkanına kavuşacak.

Müze konseptli cadde

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel´in ‘Antalya´nın en değerli köşesinden biri haline gelecek´ dediği Ali Çetinkaya Caddesi, kentin çekim merkezlerinden biri olacak. Dünyada müze konsepti ile tasarlanan ilk cadde olan Ali Çetinkaya Caddesi boyunca 7 sergi küpü yer alacak ve Doğu Garajı kazısında çıkan tarihi eserlerden bir kısmı burada sergilenecek.