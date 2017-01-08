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08 Ocak 2017 10:31

Ali Reşat Çağan: "Beşiktaş’ın kadrosunda düşünmediği oyuncularla görüşüyoruz"

Ali Reşat Çağan:

08 Ocak 2017 10:31

Antalya Belek’te kamp hazırlıklarını sürdüren Kayserispor’da Genel Menajer Ali Reşat Çağan, İHA’ya özel açıklamalarda bulundu.
Kayserispor Genel Menajeri Ali Reşat Çağan, "Ben başkan Fikret Orman ile konuştum. Ben ve Sergen için; "siz bizim namusumuzsunuz, ne gerekiyorsa yaparız sizin için" dedi. Fikret Orman’a teşekkür ederiz. Tabii ki Beşiktaş’ın kadrosunda düşünmediği oyuncularla görüşüyoruz ve görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.

"Birkaç takviye ile"
Ali Reşat Çağan, "Şanssız bir ilk yarı geçirdi Kayserispor. Biz de yeni başladık, Sergen hoca da yeni başladı. Bundan sonra çok daha iyi olacak diye düşünüyoruz. Ama biz her zaman iddialıyız. Sergen hoca da çok iddialı bir insan ve iyi bir teknik direktör. Birkaç takviye ile bu takım hak ettiği yere gelecektir" diye konuştu. Transfer konusunda Sergen Yalçın’ın özellikle üzerinde durduğu bölgenin neresi olduğuyla alakalı sorulan soruya Çağan, "Bölgeleri şu anda transferler gerçekleşmediği için söyleyemem. Kesinlikle 3 ya da 4 nokta transfer yapılacak takıma" ifadelerini kullandı.

"Seyircimizle barışıp devam edeceğiz"
Kayseri’de taraftarın takımlarına olan desteklerinin az olmasıyla alakalı da konuşan Ali Reşat Çağan, "Kayseri Erciyesspor’da da çalışırken biz gayet ciddi bir taraftar grubuna sahiptik. Kayserililer’in takımlarına sahip çıkacağını düşünüyorum. İlk maç içeride Beşiktaş ile kupa maçı ve sonrasında Fenerbahçe ile lig maçı var. O maçlarda seyircimizle barışıp devam edeceğiz" açıklamalarında bulundu.

Fikret Orman’dan transfer sözü
Beşiktaşlı futbolcu Kerim Frei’ı Sergen Yalçın’ın Kayserispor’a transfer etmek istediğiyle alakalı çıkan haberler hakkında da konuşan Ali Reşat Çağan, "2012’de ben zaten Beşiktaş’ın sportif direktörüydüm. Ben başkan Fikret Orman ile konuştum. Ben ve Sergen için; ‘siz bizim namusumuzsunuz, sizin için ne gerekiyorsa yaparız’ dedi. Fikret Orman’a da teşekkür ederiz ayrıca. Tabii ki Beşiktaş’ın kadrosunda düşünmediği futbolcularla görüşüyoruz ve görüşmelerimiz devam ediyor" ifadelerini kulandı.



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