Ali Şafak Öztürk: "Amacımız hep beraber daha güçlü bir Antalyaspor oluşturabilmek"

Antalyaspor Derneği Başkanlığı'na seçilen ve aynı zamanda Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk Ben ve yönetime gelen ekip Antalyaspor'u ele geçirmek yada daha fazla istediği gibi at koşturmak için değil, Antalyaspor'u taraftarıyla, sporcusuyla bütünleşmiş, sevenleriyle, derneğiyle hep beraber daha güçlü bir Antalyaspor oluşturabilmek, tüm amacımız misyonumuz budur" dedi.

Antalyaspor Derneği Olağanüstü Genel Kurulu, Antalya Kültür Merkezi(AKM) Aspendos Salonu'nda gerçekleştirildi. Antalyaspor Başkanı olan Ali Şafak Öztürk aynı zamanda Antalyaspor Derneği Başkanlığına da seçildi. Genel kurula, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, dernek üyeleri katıldı. Tek liste seçime giren Ali Şafak Öztürk, dernek başkanlığına seçildi. Kurulda konuşan Antalyaspor Derneği eski Başkanı Nafiz Tanır, dernek olarak hiçbir sporcuya borçlarının olmadığını belirterek, yeni yönetime başarılar diledi.

Ali Şafak Öztürk: "Sistemsel nedenlerden dolayı yönetime gelmek istedik"

Başkanlığa seçilen Ali Şafak Öztürk, 1.5 senelik Antalyaspor başkanlığının ardından göreve ara verme ihtiyacı duyduğunu aktararak, kamuoyundan gelen isteklerle yeniden göreve gelmeye karar verdiklerini bildirdi. Antalyaspor Derneği'ne sistemsel nedenlerden dolayı yönetime gelmek istediklerinin altını çizen Öztürk, “Bu sistemin kulüplerde doğru ve başarılı olduğu örneklerini görüyoruz. O nedenle bu talep bizden geldi. Bu talep kesinlikle kişilere, geçmiş yönetime bir anlaşmazlıktan ya da başka nedenlerden dolayı olmadı. Eski başkanlara ve yönetime teşekkür ediyorum. Derneğimizin saydığı işlerin yapılması kolay işler değil. Büyük işler yapılmış. Bunu daha da nasıl geliştirebiliriz diye baktığımızda desteklerinize ihtiyacım var. Destekleriniz sürecektir sizlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Amacımız at koşturmak değil"

Türk futbolunun ve Antalyaspor'un kolay bir dönemden geçmediğini dile getiren Ali Şafak Öztürk, "Kurdaki farklar ve giderlerde ciddi oynamalar var, borcu az olan yada olmayan kulüpler bile dengede durmak için sıkıntılar çekiyor. Bu sürecin ne kadar devam edeceği belli değil. Burada önemli olan bütünlüktür. Ben ve yönetime gelen ekip Antalyaspor'u ele geçirmek yada daha fazla istediği gibi at koşturmak için değil, Antalyaspor'u taraftarıyla, sporcusuyla bütünleşmiş, sevenleriyle, derneğiyle hep beraber daha güçlü bir Antalyaspor oluşturabilmek, tüm amacımız misyonumuz budur. Dernek üyelerinden destek istiyorum. Sizde elinizden geleni yapın ben elimden geleni yapacağım.”ifadelerine yer verdi.

Menderes Türel: "Önceliğimiz borç"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise Antalyaspor'un Antalya'nın markası olduğunun altını çizerek, sıkıntılı süreçleri aşmanın yöneticilerin görevi olduğunu dile getirdi. Antalyaspor'un geçmişten gelen önemli biriken sorunlarını hala yaladığını aktaran Türel, “Bunları çözmek için gayret ediyoruz. Geçmiş dönemde biriken sorunlar imkansızlıklar nedeniyle çözülemedi. Birike birike gelip bardağı taşıracak bir bardak su haline dönüşmüştür. Antalyaspor'un geleceği aydınlıktır kimsenin karamsarlığa kapılmasına gerek yoktur. Antalyaspor'un bugünlerde yönetmesi gereken en önemli sorun ciddi bir borç yükü altında olmasıdır. İlk önceliğimiz budur. Bunu yönetmeyi başaramazsak Antalyaspor işte o zaman geleceğinden endişe edebilir duruma geliriz" şeklinde konuştu.

"Bireysel hesaplar Antalyaspor'a mal edilemez"

Ali Şafak Öztürk'ün yeniden başkanlığa gelmesinin yeni bir umuda vesile olduğunu kaydeden Türel, "Bir kez daha önemli fedakarlık gösterdiği için teşekkür ediyorum. Hiçbir şey kolay olmuyor. Futbol işi çok daha zordur. Hak etmediğiniz ithamlara en çok bu işte maruz kalırsınız. Antalyaspor'un geleceğine nasıl emin adımlarla taşırız tüm hedefimiz budur. Tek başımıza bir şey yapamayız ama birlik beraberlik içinde olursak yapamayacağımı şey yoktur.gençlik ve çocukluk yıllarımdan beri Antalyaspor'un içinde oldum. En büyük mücadelemde Antalyaspor üstünden bireysel hesap yapanlara karşı oldu. Buna da müsaade etmemek için gözümü budaktan esirgemedim. Antalyaspor üstünden kimse kendi hesaplarını Antalyaspor'a alet edemez.Kim olursa olsun.”dedi.

"Aşk Antalya"

Yeni dönemde Antalyaspor'un emin adımlarla yoluna devam edeceğinin altını çizen Türel, "Ele ele vererek bu kulübü en iyi noktaya taşıyacağız. O yüzden zor dönemde görev almaya cesaret eden Ali Şafak Öztürk ve yönetimine teşekkür ediyorum. Bu konuya önem veren Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'na da teşekkür ediyorum. Benim için aşk yedi harftir oda Antalya'dır" açıklamasında bulundu.