Antalyaspor’da yaklaşık 9 ay sonra yeniden başkanlık görevine gelen Ali Şafak Öztürk, Hasan Subaşı Tesisleri’nde basın toplantısı düzenledi. Öztürk’e yeniden yönetime giren Emin Hesapçıoğlu, Bora Terzioğlu, Nurettin Ünal da eşlik etti.

Eski yönetim kurulu başkanının genel kurul kararının ardından kendisinin yeniden başkan olması yönünde camiada bir beklenti oluştuğunu ifade eden Öztürk, bu beklentiye kayıtsız kalamadığını bildirdi. Ali Şafak Öztürk, ödedikleri 788 bin Euro’luk bedelin ardından transfer engelini kaldırdıklarını ve tüm futbolcuların lisansının çıkardıklarını bildirdi.

Barrada’nın ülkesinin futbol federasyonunda yaşanan sorunlar nedeniyle bu futbolcunun lisansını çıkaramadıklarını ancak önümüzdeki hafta bu sorunu da halledeceklerini açıklayan Başkan Öztürk, göreve geldikten hemen finansman oluşturduklarını Mevlüt Erdinç ile Olcan Adın’ı kadroya kattıklarını söyledi.

"Çekinilen bir kulüp haline geldik"

Geçen dönemde kulübe bir vizyon kattıklarını dile getiren Öztürk, “Bütünleştik. Baktığınızda ciddiye alınan, tercih edilen, rakip olarak çekinilen bir kulüp haline geldik. Bu kulübü daha iyi yere getirmek, hem İstanbul kulüpleri ile rekabet edebilme hem de Avrupa sahnesinde mücadele etme anlamında bazı transferler yaptık. Yıldız transferi bizim egomuzdan değil, Antalya içindi. Bu bir projeydi. Bu projeden vazgeçmek zorunda kaldım. İstifa edip kulüpten ayrıldım. Yanlış bir algı mekanizması yürütüldü” dedi.

"Bizimle birlikte sıkıntılar minimum seviyede olacak"

Kendisi hakkında ’Antalyaspor’u batırdı, kaçtı’ gibi bir algı oluşturulduğunu iddia eden Öztürk, “Nasri, Menez pahalı alınır mı, dediler. Kulübe zararı 3-4 milyon Euro’dur. Bu mu batırdı kulübü. Toplam yatırım bedelinin çoğu bonservissizdi. 50 milyon Euro’luk yatırımdı. Bu boşa giden para değildi. Bedelsiz alınan Sandro ,3 milyon Euro’ya gitti. Maicon’a teklif geldi. William’la ilgileniyordu Süper Lig takımları. Bu bir yatırımdı, karşı çıkılabilirdi. Sonucunda bu bir karardır. Kulübünün ligde kalmasını sağladılar. ’Antalyaspor battı, batırdı kaçtı’ söylemlerinin muhatabı biz değiliz. Bu sıkıntılar bizim gelmemizle minimum seviyede olacak” şeklinde konuştu.

"Herkesin üst kimliği Antalyaspor olmalıdır"

Asla hesaplaşma gibi bir düşüncelerinin olmadığını da dile getiren Başkan Ali Şafak Öztürk, “Antalyaspor’un bize ihtiyacı var. Yönetim anlamında çok fazla seçeneği yok. Zor günler bekleyecekti kulübü biz gelmesek. O nedenle biz yeniden girdik. Elimizden geleni yapacağız. Bu camianın desteği çok önemli olacak. Antalyaspor Derneği, vakıf, taraftar, basın desteği önemli olacak. Geçmişte enerji kayıpları oldu. Kişiler değil, savunmamız gereken Antalyaspor’un menfatleridir. Burada herkesin üst kimliği Antalyaspor olmalıdır. Finansmanımızı da sağlayacağız. Emeğimizi de vereceğiz” açıklamasında bulundu.

"Antalyaspor, Avrupa’da oynayacak"

Antalyaspor’da ciddi bir şekilde kenetlenme olduğunun altını çizen kırmızı-beyazlı kulübün başkanı, “Kademe kademe gideceğiz. Antalyaspor’u daha kurumsal ve profesyonel hale getireceğiz. Antalyaspor’u iyi işleyen güçlü bir kulüp haline getireceğiz. Antalyaspor’u İstanbul kulüpleriyle rekabet eden, Avrupa’da oynayan bir kulüp haline getireceğiz” diye konuştu.

"Olcan ve Mevlüt’ü biz aldık"

Başarı olarak kademeli bir sistem düşündüğünü açıklayan Öztürk, finansal sorunların çözümünün ardından gelecek yıllarda büyük hedefleri de söyleyebileceklerini bildirdi.

Olcan Adın ve Mevlüt Erdinç transferlerini de kendilerinin yaptığını belirten Öztürk, Bülent Korkmaz ile yollarına devam edeceklerini de kaydetti.

"Antalyaspor’un hakkını yedirmeyiz"

Kişisel hesaplaşmaların planında olmadığını ifade eden Ali Şafak Öztürk, Antalyaspor’un hakkını hiçbir zaman yedirmediklerini, önlerinde köstek olmaya çalışanlarla da mücadele edeceklerini vurguladı.

Antalyaspor için gelir getirici projelerin çok önemli olduğunu dile getiren Öztürk, "Herkes elini taşın altına koymalıdır. Elimizde önemli değerler var, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel. Biz artık uzun soluklu düşünüyoruz” ifadelerine yer verdi.

Öztürk, ayrıca dernek genel kurulunun ardından Antalyaspor A.Ş.’nin de genel kurula gideceğini bildirdi.

Ali Şafak Öztürk, Çaykur Rizespor maçının ardından taraftar gruplarıyla bir araya geleceğini söyleyerek, maçlarda hakaret ve küfür içermediği sürece taraftarların istedikleri marşı söyleyebileceklerini de sözlerine ekledi.