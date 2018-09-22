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Ali Şafak Öztürk, Antalyaspor Derneği Başkanı oldu

Antalyaspor Derneği Başkanlığı’na Antalyaspor Kulübü Başkanı da olan Ali Şafak Öztürk seçildi.

Antalyaspor Derneği Başkanlığı'na Antalyaspor Kulübü Başkanı da olan Ali Şafak Öztürk seçildi.


Antalyaspor Derneği Olağanüstü Genel Kurulu, Antalya Kültür Merkezi(AKM) Aspendos Salonu'nda gerçekleştirildi. Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, tek liste ile girilen seçimde Antalyaspor Derneği Başkanlığı'na seçildi.


Öztürk'ün yönetim listesinde; Mehmet Nurettin Ünal, Bora Terzioğlu, Saim Sanlı,Ünal Pala, Tolga Çelik, Cafer Hadimoğlu, Ziya Erbaş, Osman Sapmaz, Aziz Çetin, Alp Özel yer aldı.

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