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08 Ocak 2017 20:20

Ali Şafak Öztürk: "En ciddi teklif Başakşehir’den geldi"

Ali Şafak Öztürk:

08 Ocak 2017 20:20

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, "Eto’o için Başakşehir, Trabzonspor ve Beşiktaş’tan teklif geldi. En ciddi teklif Başakşehir’den geldi" dedi.
Antalya Belek’te bugün oynanan Antalyaspor - Beşiktaş maçının ardından ev sahibi ekibin Başkanı Ali Şafak Öztürk açıklamalarda bulundu.

"En ciddi teklif Başakşehir’den"
Öztürk, "Eto’o ile ciddi şekilde ilgilenen 3 kulüp vardı. Biz burada hiçbir kulübü hedef almadık. Eto’o için Başakşehir, Trabzonspor ve Beşiktaş’tan teklif geldi. En ciddi teklif Başakşehir’den geldi" diye konuştu.

"Bizim adamlığımızı..."
Eto’o’nun takımda kalacağını tesislerin açılışında yaptığı konuşmada belirtme sebebinin sorulması üzerine Öztürk, "Bizim bir art niyetimiz yok. Fenerbahçeli’dir, şudur, budur... Bazı açıklamalar Beşiktaş başkanı tarafından yapılmış. Bizim adamlığımızı kamuoyu en iyi şekilde değerlendirecektir" açıklamalarında bulundu.

"İşimiz gücümüz yok onları..."
"Beşiktaş’a başarılar diliyorum" diyen Ali Şafak Öztürk, "O açılışa tüm spor başkanları davet edilmişti. Sadece onların olması ve televizyonun onları ’zoom etmesi’ yani bizim işimiz gücümüz yok onları ’zoom edin’ mi diyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Beşiktaş başkanı da herhalde baskı altında kaldı"
Eto’o transferiyle alakalı son noktayı koyan Öztürk, "Biz 3 kulübe de satmayı düşünmüyoruz dedik. Bir haftadır; ’Eto’o bitti, netleşecek’ şöyle böyle haberler çıkarıldı. Beşiktaş başkanı da herhalde baskı altında kaldı" diyerek sözlerini sonlandırdı.



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