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04 Ocak 2017 13:54

Ali Şafak Öztürk: "Eto’o için gelen resmi bir teklif yok"

Ali Şafak Öztürk:

04 Ocak 2017 13:54

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Kamerunlu yıldız Eto’o’nun Beşiktaş’a transfer olacağı yönündeki haberler üzerine, "Şu ana kadar gelmiş bir teklif yok. Gelirse teklifin düzgünlüğüne göre, menfaatlerimize göre düşünürüz" dedi.
Samuel Eto’o ile ilgilenen kulüpler olduğunu dile getiren Öztürk, "Oyuncumuzla ilgili açıklama yapmaktan bıktım. Sürekli haberler çıkıyor. Yalanlama ve düşüncelerimizi söylememize rağmen. Bizim için çok önemli oyuncu kaptanımız, takımda tutmayı düşünüyoruz. Şu ana kadar gelmiş bir teklif yok. Gelirse teklifin düzgünlüğüne göre, menfaatlerimize göre düşünürüz. Görüşmelere başlama da doğru değil. Resmi teklif yok. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman düzeyinde ufak tefek sohbetler oldu. Biz oyuncumuzdan memnunuz, takımda tutmak istiyoruz" diye konuştu.

"Beşiktaş’tan ilgilendiğimiz oyuncular var"
Antalyaspor ile Beşiktaş’ın aynı yerde antrenman yaptığının aktarılması ve bir görüşme olup olmayacağı yönündeki soruya Öztürk, "Planlanmış bir görüşme yok. Ama yoldan geçerken bize, ’Eto’o ne oldu’ diye sorarlarsa, biz de ’başka oyuncular ne oldu’ diye sorarız. Sonuçta aynı ortamdayız. Sohbetler olabilir. Bakıp göreceğiz. Beşiktaş’tan ilgilendiğimiz oyuncular var. Necip, Kerim Frei, Ömer Şişmanoğlu gibi. Kulüpler arasında konuşulur. Bunlar Eto’o bazlı konuşulmadı. Eto’o, söylemlerinden önce ilgilendiğimiz oyunculardı. Çok fazla spekülasyon yapılıyor. Biz oyuncumuzdan ve performansından memnunuz. İyi bir teklif gelirse kulübün menfaatleri doğrultusunda düşünebiliriz" cevabını verdi.

"Kamp dönemi hareketli olabilir"
Öztürk, Eto’o’nun Beşiktaş antrenmanını izlemesi ile ilgili olarak ise, "Yan yana antrenman yapıyorlar. İzlemesi bir şey değil. Oturup izlediğini sanmıyorum. Kendisi de antrenman yapıyordur. Bakıldığında ilginç bir durum iki kulübün birlikte olması. Güzel bir kamp dönemi olacak, hareketli olabilir biraz" ifadelerini kullandı.

"Toplamda 4 transfer düşünüyoruz"
Bir iki güne kadar İngiltere’den yaptıkları bir transferi açıklayacaklarını belirten Öztürk, "Toplamda 4 transfer düşünüyoruz. Düşüncemiz de bunu iyi oyuncularla yapmak. Salih Dursun’un transferini gerçekleştirdik. Bir ön libero, kanat oyuncusu bir de forvet arayışımız var. İlgilendiğimiz Nakoulma transferi vardı. Onlar dışında çıkan isimler doğru değil. Brezilyalı bir kanat oyuncusu ile görüşmemiz var. Amacımız en doğru transferi yapmak" açıklamasını yaptı.



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