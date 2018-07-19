Alkollü sürücü çobana ve koyunlara çarptı

Kazada elektrikli bisikletteki çoban yaralanırken, 8 koyun telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, Oymapınar istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Metin İ.’nin kullandığı 07 AEEO 35 plakalı otomobil, Bucakşeyhler Mahallesi’nde koyunlara ve koyunların önünde elektrikli bisikletiyle gitmekte olan çoban Mustafa Kocaoğlu’na çarptı. Kazada elektrikli bisiklette bulunan çoban Kocaoğlu yaralanırken, 8 koyun telef oldu. Yapılan kontrollerde araç sürücüsü Metin İ.’nin alkollü olduğu belirlendi. Metin İ. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı çobanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayı duyup olay yerine gelen koyunların sahibi Naci Yürüyen, yaralı 2 koyun ile telef olan hayvanları kamyonete atıp olay yerinden götürdü.