ALKÜ 15 Temmuz’u unutmadı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nde program düzenlendi. Kestel Yerleşkesi İşletme Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen programa ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Güneş ile Prof. Dr. Leyla Harputlu, ALKÜ Genel Sekreter Vekili Fatih Özdemir, fakülte dekanları, yüksekokul müdürleri, daire başkanları ile idari ve akademik personel katıldı. Program kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) hain darbe girişiminde hayatlarını kaybeden şehitler için Kur’an-ı Kerim okundu.

Pınarbaşı: “Bizler iyi niyetli insanlarız”

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, “Biliyorum ki üniversitemizdeki her bir fert milli manevi değerlere saygısıyla, vatana millete, bayrağa saygısıyla öne çıkan fertlerdir” dedi. Türk Milleti’nin iki önemli özelliğe sahip olduğunu ifade eden Rektör Pınarbaşı, “Bizler çok iyi niyetli insanlarız. Böyle vatan, millet, mukaddesat, din uğruna bir şeyler yapan birilerini görünce her şeyimizi verebiliyoruz bazen. Ama ne yazık ki bu iyi niyetimiz, herkesi kendimiz gibi bilişimiz bu FETÖ örneğinde de olduğu gibi kullanılarak kötü sonuçlar doğuruyor. İnsanları; dini kullanarak, dine hizmet ediyormuş gibi gözükerek kandırdılar. İkinci özelliğimiz ise millet olarak maalesef çabuk unutan bir milletiz. Milli manevi hislerimiz elbet her zaman var ama bu günü kesinlikle unutmamız gerekiyor. O yüzden böyle bir etkinliği düzenlemek istedik. Bu gün elbet içimizde ama olsun. yine yine tekrar tekrar hatırlayalım istedik. Çünkü bizler çabuk unutan bir milletiz. Bizim görevimiz böyle hain bir günü asla unutmamak” dedi.

Aydın: “Darbeler derin bir iz bırakmıştır”

ALKÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bünyamin Aydın ise, insan hayatında olduğu gibi devlet hayatında da önemli tarihlerin olduğunu belirterek sözlerine başladı. Türkiye Cumhuriyet’inin, tarihinde, 1960, 1972, 1980 darbeleri ile 28 Şubat postmodern darbe olarak isimlendirilen ve tarihe geçen darbe ile son olarak 15 Temmuz hain darbe girişimlerine maruz kaldığını ifade eden Aydın devamında, “Her bir girişim Türk toplumunun üzerinde derin yaralar açmıştır. Bu yaralar farklı kesimler üzerinde farklı şekillerde etkisini göstermiştir. Kimilerini annesiz kimilerini babasız, evlatsız bırakmıştır” dedi.

AK: “Bu coğrafya rehaveti asla affetmez”

ALKÜ ALTSO Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mehmet Ak sunumunda Türkler ’in Anadolu’ya gelişi ve Anadolu’nun stratejik önemi, Batınilik ve Hasan Sabbah ile FETÖ Terör Örgütü arasındaki benzerlikler, 12. ve 14. yüzyıllarda Anadolu’da var olan tarikatlar ile 15 Temmuz darbe girişimi hakkında konulara değindi. Anadolu’da, bu coğrafyada yaşayabilmenin şartlarının çok iyi bilmesi gerektiğini ifade eden Ak, “Bu coğrafya asla ve asla rehaveti affetmez. Dünyada yazılan teorilere baktığımız zaman bahsedilen bu teorilerde “Dünyanın neresinde olursa olsun Anadolu’yu elinizde tutmazsanız dünyaya hâkim olmazsınız” diye yazılıyor. İşte bütün bu stratejik önemden dolayı bu örgütlerin sürekli kurulmuş olması, önce dışardan denenmiş ve dışarından denenler başarılı olmayınca daha sonra içeriye yönelmesine sebep olmuştur. Bu tarz örgütler hep başımıza bela edilmeye devam edilecektir. Bizim bin yıllardır işleyen bir devlet çarkımız vardır. Devletin işleyen bir sitemi var. Bu sistemin dışına kim çıkmış ise hangi tarikata, ırka, cemaate, örgüte olursa olsun devletin çarkı biraz ağrı işliyor gibi gözükür devlet emin adam atar, yavaş hareket eder çünkü devletin suçlu ve suçsuzu ayrıt etmesi gerekir. Bir gün suç işleyen o devletin çarkına kapılıp cezasını çeker. 15 Temmuz açısından baktığımız zaman o süreci çok iyi hatırlıyorum” diye konuştu.

Programın ardından katılımcılara şehitlerimiz adına lokma dağıtıldı.