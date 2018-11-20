ALKÜ Diş Hekimliği Fakültesi, hasta kabulüne başlıyor

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Diş Hekimliği Fakültesi'nin ilk öğrencileri önlüklerini törenle giydi. ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, fakültenin önümüzdeki ay hasta kabulüne başlayacağının müjdesini verdi.

22 Kasım Dünya Diş Hekimliği Günü ve içinde bulunduğu haftanın Ağız Diş Sağlığı Haftası olması nedeniyle ALKÜ Diş Hekimliği Fakültesi tarafından 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı “Beyaz Önlük Töreni” düzenlendi. Törene Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, ALKÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Güneş ve Prof. Dr. Leyla Harputlu, ALKÜ Genel Sekreteri Fatih Özdemir, ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Vekili Uzman Doktor Nadir Aldemir, Alanya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Elif Akçalıoğlu, ALKÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülsün Yıldırım, Alanyalı Diş Hekimi Feyzi Açıkalın, siyasi partilerin temsilcileri, ALKÜ Daire Başkanları, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren ALKÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülsün Yıldırım, “Öncelikle bir diş hekimi olarak yıllarca mesleğime emek harcamanın gururunu yaşıyorum. Sağlık ordumuzun vazgeçilmez bir parçası olan diş sağlığı gibi insani ve kutsal bir görevi yerine getiren tüm diş hekimlerinin gününü kutluyor, bugünü kapsayan haftanın halkın ağız sağlığı konusunda bilinçlenmesine katkı sunmasını temenni ediyorum” dedi.

Modern diş hekimliği hakkında salonda bulunanlara bilgiler de veren Yıldırım, “İçinde bulunduğumuz haftanın anlam ve önemi sebebiyle, Beyaz Önlük Törenimizi bugün gerçekleştirmenin sevincini yaşıyoruz. Öğrencilerimizin meslek hayatları boyunca gururla taşıyacaklarına inandığım beyaz önlüğün hikâyesine kısaca değinmek isterim. Doktorlar 1800'lü yılların sonuna kadar siyah önlük kullanmışladır. Sonra saflığı, temizliği ve çalışkanlığı temsil eden beyaz önlüğe geçilmiştir” diye konuştu. Dekan Yıldırım Diş Hekimliğinin tarihçesi ve günümüzdeki modern uygulamaları konusunda görseller de kullanarak salondakileri bilgilendirdi.

Ardından söz alan ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, bu sene 72 öğrencisiyle ilk defa eğitime başlayan Diş Hekimliği Fakültesinin Beyaz Önlük Töreni'nde bulunuyor olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Şu an üç yıllık bir üniversite olmamıza rağmen Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerinde öğrencilerimiz mevcut. Ayrıca Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu gibi sağlıkla ilgili tüm alanlarda da öğrencilerimiz eğitime başladı ve inşallah bu alanda üniversitemiz öncü bir üniversite haline gelecek. Çünkü biz güzel Alanya'mızda sağlık ve turizmi birleştirmek istiyoruz. Onun için sağlık alanı bizim için çok önemli, bu yönde büyük yatırımlar yapıyoruz” şeklinde konuştu.

“Fakültemizin polikliniği de artık hasta kabul etmeye başlayacak”

ALKÜ Diş Hekimliği Fakültesi'nin en modern şekilde ve alt yapısı kuvvetli olarak dizayn edildiğini sözlerine ekleyen Rektör Pınarbaşı, “Hocalarımız araştırarak en modern diş ünitlerini, en modern alt yapıyı aldılar. Biz de bütün imkânlarımızı Diş Hekimliği Fakültemize sunarak çok güzel bir Diş Hekimliği Fakültesi kurduk. Sarf malzemelerimizin ihalesini de bu ay içerisinde yapıyoruz ve ümit ediyorum ki önümüzdeki ay inşallah Diş Hekimliği Fakültemizin polikliniği de artık hasta kabul etmeye başlayacak. Böylece öğrencilerimiz için de çok güzel bir alt yapı ve pratik alanı kurmuş olacağız” ifadelerini kullandı. Yeni kurulmasına rağmen 68 Diş Hekimliği Fakültesi arasından ALKÜ'nün puan bazında 33'üncü sırada olduğunu ifade eden Rektör Pınarbaşı, ilk öğrencileriyle çok iyi bir başlangıç yaptıklarını söyledi.

Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu ise salonda bulunanlara hitaben yaptığı konuşmada “Fakültemiz çok genç. Eğitim öğretim kadromuz gerçekten çok yeni ve taze. Yeni bilgilerle donanmış durumdalar. Bence size düşen bunlardan maksimum faydalanmak ki zaten buraya gelerek bunun ilk niyetlerini gösteriyorsunuz. İnşallah ilk zil son zildir. Zaman çok hızlı geçer, arası kısadır. Kendinizi iyi yetiştirin. Sadece Türkiye şartlarını değil dünyanın şartlarını da takip edecek şekilde bilginizi, donanımınızı artırırsanız hayatınızda daha başarılı olacağınız inanıyorum” dedi.

Konuşmaların ardından ALKÜ Diş Hekimliği Fakültesi'nin ilk öğrencilerine Kaymakam Harputlu, Rektör Pınarbaşı ve akademisyenler tarafından ilk önlükleri giydirildi. Törenin ardından öğrenciler ve veliler için müzik dinletisi ve pasta ikramında bulunuldu.