ALKÜ geri dönüştürüp burs verecek

ALKÜ kurduğu geri dönüşüm atölyesi ile gençlere örnek oluyor. “Geri Dönüşüm Atölyesi” ile tüketen bir toplum yerine üreten ve dönüştüren ve sıfır atık üreten bir toplum hedefiyle bir sosyal sorumluluk projesine daha imza atan ALKÜ, Geri Dönüşüm Atölyesi'nden elde edilen geliri öğrencilere burs olarak verecek.

Geri dönüşüm atölyesine malzeme teminine destek sağlamak üzere ALKÜ Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi'nin bahçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen kermese ALKÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Güneş ile Prof. Dr. Leyla Harputlu, Genel Sekreter Fatih Özdemir, Fakülte Dekanları, Daire Başkanları, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

“İhtiyaç sahibi öğrencilere burs verilecek”

Geri Dönüşüm Atölyesi'nin anlamlı projeler ürettiğine değinen ALKÜ Rektör Yardımcısı Hasan Güneş, “Geri Dönüşüm Atölyesi birbirinden güzel ürünler veriyor. Ahşap malzemelerden, artık gazetelerden yapılan süs eşyalarına, dekoratif ürünlerden bez bebeklere, keçe çantalardan mefruşat ürünlerine kadar geniş bir yelpazede üretim yapılan atölyede hem atık malzemeler tekrar hayat buluyor hem de bunların satışından elde edilen geliri ile ihtiyaç sahibi öğrencilere burs olarak verilmesi hedefleniyor. Tüketim çılgınlığı günümüzde had safhaya ulaşmış durumda. Atık veya kullanılmış malzemelerden her türlü el işçiliği ile elde edilen ürünlerin imal edildiği Geri Dönüşüm Atölyesi'nde ter döken, emek harcayan tüm ALKÜ'lü kadınlara teşekkür ediyorum. Ayrıca bu anlamlı projeye zaman ayıran ve kermesimize katılım gösteren herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.