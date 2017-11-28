ALKÜ Merkezi Kütüphane ihaleye çıkıyor

ALKÜ Master Planı doğrultusunda Kestel Yerleşkesini inşa etmeye devam ediyor. Merkezi Yemekhane binasının ihalesinin 11 Eylül tarihinde gerçekleştirilmesinin ardından 10 bin metrekare kapalı alana sahip olacak ALKÜ Eğitim Fakültesi binası Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından düzenlenen törenle temeli atılmıştı. Ardından 20 Kasım 2017 pazartesi günü yaklaşık bin 275 metrekare alana inşa edilecek olan Kapalı Spor Sahasının ihalesi gerçekleştirildi. Yer tesliminin ardından yüz gün içerisinde teslim edilmesi planlanan Kapalı Spor Sahası, öğrencilerin hentbol, voleybol, basketbol, futbol gibi spor branşlarında eğitim görebilecekleri bir alan olarak tasarlanacak. Bu yıl ihalesi gerçekleştirilecek son bina olan ALKÜ Merkezi Kütüphane binasının ihalesi için de tüm hazırlıklar tamamlandı.

14 Aralık 2017 günü Kestel Kampusu Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğü binasında açık ihale usulü gerçekleştirilecek olan merkezi kütüphane yapım ihalesi saat 10.30’da başlayacak.

Yaklaşık 5 bin 300 metrekare kapalı alana sahip olacak olan merkezi kütüphane inşaatına, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren beş gün içinde yer teslimi yapılarak başlanacak. Beş adet okuma ve araştırma salonu ile bir adet multimedya salonuna, birçok grup, toplu ve bireysel çalışma odası ile sergi salonuna sahip olacak olan merkezi kütüphane binası özel koleksiyonlar, süreli yayınlar ve araştırma salonlarında toplamda 67 bin kitap kapasiteli olarak inşa edilecek.