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ALKÜ Rusya ile ilişkileri güçlendiriyor

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), Rusya’nın en önemli üniversitelerinden biri olan MISIS National University of Science and Technology ile işbirliğine gitti.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), Rusya'nın en önemli üniversitelerinden biri olan MISIS National University of Science and Technology ile işbirliğine gitti.


ALKÜ, Rusya'nın MISIS National University of Science and Technology Üniversitesi ile işbirliği protokolü imzaladı. İşbirliği protokolünü imzalamak ve konu ile ilgili görüşmeler yapmak üzere MISIS Üniversitesi'ni temsilen Enstitü Müdürü Prof. Dr. Andrey Travyanov ve Prof Dr. Alexsandr I. Kochetov ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı'nı makamında ziyaret etti.


Özellikle mühendislik ve nükleer enerji alanlarında dünyanın önde gelen üniversitelerinden biri olan ve aynı zamanda en prestijli üniversitelere verilen “Avrupa Kalite Belgesine” sahip Rusya MISIS National University of Science and Technology Üniveritesi ile imzalanan protokol çerçevesinde iki üniversite arasında ortak yüksek lisans programı ile başlamak üzere ortak lisans ve doktora programları oluşturulacak. Yine protokol çerçevesinde öğrenci ve öğretim elemanı değişim programları faal hale getirilerek öncelikli olarak mühendislik, işletme ve turizm alanında projeler, seminerler ve uluslararası kongreler düzenlenecek.


İmzalanan protokolün iki üniversite için de önemli çalışmalara vesile olacağını belirten Rektör Pınarbaşı, “Rusya'nın önde gelen üniversitelerinden biri olan MISIS Üniversitesi ile çeşitli çalışmaları birlikte yürüteceğimiz bir işbirliği protokolü imzaladık. Bu işbirliği hem öğrencilerimizin hem de akademik personelimizin faydalanacağı bir anlaşma oldu. Alanya'mızın Rusya'da daha iyi tanınması için de bir vesile olacaktır. Bu protokolün imzalanması hem üniversitemiz hem de Alanya'mız için önemli bir kazanım oldu” dedi.

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