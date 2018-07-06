ALKÜ Senatosu Akseki’de Toplandı

ALKÜ Senato toplantısı, Akseki İlçesi’ndeki Akseki Meslek Yüksek Okulunda gerçekleştirildi. Rektör Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı başkanlığında gerçekleştirilen ve üniversite ile ilgili çeşitli konuların görüşüldüğü Senato Toplantısı yaklaşık iki saat sürdü. Toplantı sonunda Rektör Pınarbaşı, "Toplantıda Akseki’ye Orman Fakültesi kurulması kararı aldık. Orman Fakültesi bünyesinde ise Orman Mühendisliği, Peyzaj Mimarlığı, Orman Endüstri Mühendisliği ve Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi bölümleri oluşacak. Ayrıca Akseki’de Sivil Savunma İtfaiyecilik bölümü’nün de açılmasına kararı alındı. Senato kararımızın ardından fakültelerimizin YÖK, MEB ve Bakanlar Kurulunca onaylanması süreçlerinde Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’nun her türlü desteği vereceğini biliyoruz" dedi.

Toplantıdan sonra Akseki Belediyesine ait Marla mutfağında senato üyelerine yemek verildi. Yemeğe Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, Belediye Başkanı Mustafa İsmet Uysal, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, öğretim görevlileri, Akseki Eğitim Hayratı Derneği Genel Başkanı Atom Mahmut Duruk, Akseki Eğitim Hayratı Derneği onursal başkanı Metin Duruk, AK Parti Akseki İlçe Başkanı Veysel Demir ve hayırseverler katıldı.

Yemek sonrası senato üyeleri ile birlikte Akseki Etnografya ve Ben Aksekiyim müzeleri gezildi. Daha sonra ise tarihi Sarıhacılar Mahallesinde tarihi cimi, restorasyonu tamamlanan Han, müze ve düğmeli evler gezildi.