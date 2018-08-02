ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesi yeni öğrencilerini arıyor

ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesi 2018 - 2019 eğitim öğretim yılında Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü ile Antrenörlük Eğitimi Bölümlerine öğrenci alımı yapacak. Alınacak öğrenciler için özel yetenek sınavı düzenlenecek. Online ön kayıtlar 31 Temmuz 2018 tarihinde başlarken, son kayıt tarihi ise 5 Ağustos olarak belirlendi. Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü’ne 55, Antrenörlük Eğitimi Bölümü’ne de 70 öğrencinin alınacağı fakülteye giriş sınavlarında sporcu özgeçmişine de puan verilecek.

13-14 Ağustos 2018 tarihlerinde ALKÜ spor salonunda yapılacak yetenek sınavlarına Antrenörlük Eğitimi Bölümü için en az 150,000 TYT puanı alan, Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü için ise liselerin spor alan/kol bölümlerinden mezun olan adaylardan ve milli sporculardan en az 180 TYT puanı, diğer alan/kol bölümlerinden mezun olan adaylardan 200 TYT puanı alan adaylar başvuru yapabilecekler.

Ayrıca bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile yaygın gelişimsel bozukluklar (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozuklukları olan engelli adaylar da başvuru yapabilecekler ancak onların değerlendirilmeleri ve sınavları ayrı yapılacak.

Özel Yetenek Sınavında bitirme zamanının elektronik bir süre ölçerle belirlendiği ve yedi farklı istasyondan oluşan beceri-koordinayon testi uygulanacak. Bu test sonunda adayların aldıkları zaman puanı ile TYT, OBP ve eğer varsa sporcu özgeçmiş puanı da eklenerek yapılan hesaplamaya göre bir sıralama yapılacak ve sıralama sonunda girmeye hak kazanan adayların kayıtları alınacak. Kayıt yaptırmayanların yerine ise yedeklerden alım yapılarak kontenjan tamamlanacak.