ALKÜ Tıp ve Diş Hekimliği Fakültesi’ne yoğun ilgi

YKS sonuçlarına göre, ALKÜ Diş Hekimliği Fakültesi, 68 Diş Hekimliği Fakültesi arasında 33’üncü sırada yer aldı. Aynı zamanda, ALKÜ Tıp Fakültesi 80 Türk 5 yabancı, Diş Hekimliği Fakültesi ise 60 Türk 10 yabancı öğrenci ile kontenjanları doldurdu.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Diş Hekimliği Fakültesi ilk yılında öğrencilerin gözdesi olurken, geçen yıl ilk defa Alanya’da öğrenci alan ALKÜ Tıp Fakültesi de yine öğrenciler tarafından yüksek tercih edilen fakülteler arasına girdi. YKS sonuçlarına göre ALKÜ Diş Hekimliği Fakültesi, 68 Diş Hekimliği Fakültesi arasında 33’üncü sırada yer aldı. Öte yandan ALKÜ Tıp Fakültesi de başarısını yükselterek 87 devlet üniversitesi Tıp Fakülteleri arasında en çok tercih edilen 46’ıncı üniversite oldu. Bu yönüyle ALKÜ Diş Hekimliği Fakültesi birinci yılında ve Tıp Fakültesi ikinci yılında hatırı sayılır bir başarı grafiği çizdi. Elde edilen istatistiğe göre ALKÜ, Türkiye’deki birçok köklü üniversiteyi geride bıraktı.

Bu seneki YKS sonuçlarına göre ALKÜ Tıp Fakültesi 80 Türk 5 yabancı, Diş Hekimliği Fakültesi ise 60 Türk 10 yabancı öğrenci ile kontenjanları doldurdu.

“Fakültelerimizin temellerini sağlam kurduk”

Eski Konaklı Belediye binasından Diş Hekimliği Fakültesi’ne dönüştürülen ve daha önce de Rektörlük olarak kullanılan binada bu sene ilk kez eğitim alacak öğrenciler için bir açıklama yapan ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı,"Diş Hekimliği Fakültesi daha ilk yılında Türkiye’deki 68 fakülte arasında 33’üncü sırada. Tıp Fakültemizde 87 fakülte arasında 46’ıncı oldu. Alanya’ya güzel bir talep var. Eğitim kadromuzun ve geniş laboratuvar imkânlarımız buraya öğrenci çekmemize etki etti. Diş Hekimliği Fakültemiz binasında yakın zamanda poliklinik hizmeti vermeye ve hasta tedavisine de başlayacağız" diye konuştu.