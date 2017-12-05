ALKÜ voleybol takımı grup birincisi oldu

ALKÜ Voleybol Takımı kazandıkları ilk kupayı Rektör Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı’na takdim etti. Rektör Pınarbaşı’nın makamında gerçekleşen ziyarete Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Nuray Satılmış, Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Yasemin Karademir, Takım Antrenörü ALKÜ Öğretim Görevlisi Mehmet Bilgin Karademir, ALKÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Hayri Akın ile sporcular katıldı.

28 Kasım- 02 Aralık 2017 tarihleri arasında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde düzenlenen Üniversiteler 2. Lig Voleybol Turnuvası’nda, dokuz üniversite takımı arasından Turnuva 3’üncülüğü ve Grup 1’inciliği elde eden takımı tebrik eden Rektör Pınarbaşı, “İnsanın azmi olmasa ne imkân verirseniz verin başarı gelmeyecektir. Bizlere bu başarıyı sizlerin azmi ve inancı kazandırdı. Bu başarıda emeği geçen başta sporcularımız olmak üzere tüm hocalarımıza da ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi. Bu tür sportif faaliyetlerin hem öğrencilerin bedensel ve zihinsel gelişimi hem de üniversitelerin adını duyurarak tercih edilen üniversiteler arasına girebilmeleri açısından önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Rektör Pınarbaşı, “Bu daha başlangıç. Bundan sonraki turnuvalarda da birincilik kupları ile dönmenizi bekliyorum.”

Kapalı spor salonu şubat sonu bitecek

Üniversite çatısı altında kurulan her türlü spor faaliyetlerine destek verdiklerini ifade eden Rektör Pınarbaşı, öğrencilere şubat sonunda teslimi yapılacak kapalı spor tesisinin de müjdesini verdi. Buranın öğrencilerin ve takımların hizmetine verilmesiyle birlikte artık daha iyi şartlarda antrenman yapma imkânına sahip olacaklarının altını çizen Rektör Pınarbaşı, voleybol takımında ter dökerek emek veren tüm sporculara ellerinden gelen her türlü imkânın verileceğini belirtti.