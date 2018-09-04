ALKÜ yüzde 87 doluluk oranına ulaştı, hedef yüzde 100

2018 YKS tercih sonuçlarına göre ALKÜ 3 bin 84 yeni öğrenci tarafından tercih edildi. 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında 10 bin öğrencisi bulunan ALKÜ’nün 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında öğrenci sayısı 13 bin civarında olacak. Ayrıca bu sene ALKÜ’de 16 yeni bölüm açılırken Diş Hekimliği Fakültesi’ne de ilk kez öğrenci geliyor.

Hedef yüzde 100 doluluk

ÖSYS sonuçlarına göre ALKÜ’de bir programa kayıt yapma hakkını kazanan adayların sayısı belli oldu. Lisans programlarına yerleşen öğrenci sayısı bin 506, ön lisans programlarına yerleşen öğrenci sayısı ise bin 578 olarak kayıtlara geçti. Açılan 3 bin 636 kontenjanın 3 bin 84’ü doldu. Birinci öğretime yerleşen 2 bin 666 öğrencinin yerleşme oranı yüzde 90,19 iken ikinci öğretim okumak isteyen öğrencilerin doluluk oranı yüzde 61.47 olarak belirlendi.

Lisans programları bazında ALKÜ 123 devlet üniversitesi arasında 78’inci olma başarısı gösterirken doluluk oranı da yüzde 78,74 oldu. Ön Lisans programları bazında ALKÜ 110 devlet üniversitesi arasında 67’inci olma başarısı gösterirken doluluk oranı da yüzde 94,00 oldu. Üniversite genelinde ise doluluk oranı yüzde 87 olma başarısı gösterdi.

Sağlık ve spor fakültelerinde başarı yüzde 100

Fakülteler bazında Tıp Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi yüzde 100 doluluk oranına ulaşırken, bu fakülteleri yüzde 93,11’le Eğitim Fakültesi, yüzde 82,53’le Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi, yüzde 65,81’le Turizm Fakültesi, yüzde 57,37 ile İşletme Fakültesi takip etti.

Meslek Yüksekokulları bazında Akseki ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu yüzde 100 doluluk oranına ulaşırken, bu meslek yüksekokullarını yüzde 99,27’yle ALTSO Meslek Yüksekokulu, yüzde 88,97 ile Gazipaşa MRB Meslek Yüksekokulu, yüzde 73,84’le ALTSO Turizm Meslek Yüksekokulu takip etti.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’ne (ALKÜ) yerleşen öğrencilerin ikametgâh iline göre bakıldığında ise 429 öğrenci ile ilk sırada Antalya yer alıyor. Bu illeri sırayla Mersin 126, Konya 122, Hatay 110, Adana 105, Gaziantep 89, Diyarbakır 76, Şanlıurfa 70, Kahramanmaraş 59, Afyonkarahisar 58 ve diğer iller takip ediyor.

İlk 5’in tercihi ALKÜ

Öğrencilerin ilk 5 tercih sıralamalarına bakıldığında ALKÜ’yü 1’inci tercih olarak yazan öğrenci sayısı 475, 2’inci tercih 335, 3’üncü tercih 242, 4’üncü tercih 215 ve 5’inci tercih 170 kişi olarak istatistiklere yansıdı.

Rektör Pınarbaşı: " Kalan kontenjan ek yerleştirmeyle dolacak"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, "2018 YKS sonuçlarına göre üniversitemize 3 bin 84 yeni öğrenci yerleşti. Bunun dışında 105 yüksek lisans ve doktora öğrencimiz var. Ayrıca şu ana kadar 120 yabancı öğrenci kayıt yaptırdı ve bu sayı daha da artacak. Üniversitemizde 10 bin civarında olan öğrenci sayımızın ek tercih döneminden sonra daha fazla artarak 13 bin civarında olmasını bekliyoruz. Bu sene 16 yeni bölüm açtık. Ayrıca Konaklı’daki Diş Hekimliği Fakültemize ilk kez 70 öğrenci geliyor. Tıp Fakültesi öğrencilerimiz zaten vardı. 16 yeni bölümle birlikte bu sene öğrenci sayımızda ciddi artış oldu. Şu anda ALKÜ’nün doluluk oranı yüzde 87’yi buldu. Yani üniversitemiz tercih edilen bir üniversite. Doluluk oranımız gayet iyi” şeklinde konuştu.

Alanya, üniversite şehri olacak

Alanya’nın popüler bir yer, olduğunu ve bu yüzden öğrencilerin de Alanya’yı ve ALKÜ’yü tercih ettiklerini söyleyen rektör Pınarbaşı " Gittikçe artan bir sayımız var. ALKÜ her geçen gün daha da büyüyor. İnşallah bu şekilde devam edecek ve Alanya güzel bir üniversite şehri olacak" dedi.

ALKÜ’de ön kayıtların 1-10 Eylül 2018, e-Kayıtların 3-5 Eylül 2018 ve Bireysel kayıtların (Yüz Yüze Kayıt) 3-7 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacağı,dersler ise 24 Eylül 2018 Pazartesi günü başlayacağı bilgisi paylaşıldı.