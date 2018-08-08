ALKÜ’DE 125 kontenjana, bin 481 başvuru

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinin Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü ile Antrenörlük Eğitimi Bölümü Özel Yetenek Sınavına evrak kayıtları devam ediyor. Online başvurunun ardından evrak teslim etmek için ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesine gelen adaylar evrak teslim noktasında yoğunluk oluşturdu. Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümüne 55, Antrenörlük Eğitimi Bölümü’ne 60 Türk, 10 yabancı kontenjan bulunurken bölümlere 20 engelli, 37 milli sporcu, genel kontenjana bin 424 aday olmak üzere toplamda bin 481 başvuru yapıldı.

"Popülariteye sahip olduğunu gösteriyor"

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, yapılan başvurunun Alanya ve ALKÜ açısından sevindirici olduğunu söyledi. Rektör Pınarbaşı, "Spor Bilimleri Fakültemizde geçen sene tek bölüme öğrenci alıyorduk, bu sene iki bölüme öğrenci alıyoruz. Başvuran öğrenci sayısı geçen yıla göre 15 kat arttı. Bu da ALKÜ’nün her yıl giderek artan bir tanınırlık ve popülariteye sahip olduğunu gösteriyor" dedi.

"Buraya Adana’dan geliyoruz"

Öğrencilerinin ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavlarına girmeleri için Adana’dan Alanya’ya gelen Antrenör Mustafa Kurt, "Buraya Adana’dan geliyoruz. Kendi grubumun hocasıyım ve geçen sene de hazırladığım öğrencileri ALKÜ’ye getirmiştim. Geçen yıl buraya gelen öğrencilerimden 3’ü ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Fakültesini kazandı. ALKÜ’nün eğitim sisteminin iyi olduğunu duyduk. Üniversite gelişmekte olan bir üniversite. Diğer üniversitelere de baktık ama burası bizim gruba göre daha pozitif bir üniversite. Biz öğrencilerimizin burayı kazanmasını çok isteriz. Geçen yıl ALKÜ’yü kazanan öğrencilerimizle diyaloğumuz devam ediyor ve üniversiteden memnunlar. Bu sene gördük ki üniversite yönetimi güzel bir spor salonu yaptırmış. Biz üniversitenin ileriye dönük sportif faaliyetlere yönelik yeni çalışmalar yapacağına inanıyoruz. Ben bir hoca olarak notum artı yönde ve inşallah üniversite kendini bozmaz ve yoluna emin adımlarla devam eder" diye konuştu.