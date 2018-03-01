ALKÜ’de matematik çalıştayı

ALKÜ Eğitim Fakültesi ve Alanya ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde “Matematikte Güncel Konular” adlı çalıştay düzenlendi. Çalıştaya, Alanya’da bulunan 25 okuldan 25 matematik öğretmeni katılım gösterdi. Lise düzeyinde eğitim veren matematik öğretmenlerini güncel matematik konuları hakkında bilgilendirmek ve akademik çalışmalar ile ilgili fikir alış verişinde bulunarak ortak çalışmalarla MEM ve ALKÜ Eğitim Fakültesi arasındaki işbirliğini kuvvetlendirmek hedefiyle düzenlenen çalıştay dört oturumla gerçekleştirildi. Katılım gösteren öğretmenlere hitaben açılış konuşmasını gerçekleştiren ALKÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bünyamin Aydın, çalıştayın matematik öğretiminin daha etkili bir biçimde yapılmasına katkı sağlamak amacıyla düzenlendiğini ifade etti. Aydın konuşmasının devamında, “Malumunuz Türkiye’de öğretmen yetiştirme sisteminde zaman zaman inişli çıkışlı politikalar izlene gelmiştir. Bu politikalar kuşkusuz daha iyiyi yakalamak adına yapılmıştır. Yalnız ülke gerçekleri gözetilmeden yapılan bazı değişikliklerin eğitim-öğretimimize özellikle de öğretmen yetiştirme sistemine fayda yerine zarar verdiğini zaman içinde gözlemledik” dedi.

Seksenli ve doksanlı yıllardan süregelen hataların eğitim sisteminde yanlışlara yol açtığını sözlerine ekleyen Prof. Dr. Bünyamin Aydın, şu anda biyoloji, fizik, kimya ve matematik bölümlerinin çoğu üniversitede kapanma noktasına geldiğini belirtti. Son olarak çalıştayda ele alınacak konuları dile getiren Aydın, “Bu çalıştayda, matematik öğretiminde yapısal yaklaşımlar, matematik öğretim programları, matematik ve kavram öğretimi, eğitimde teknoloji kullanımı, aktif öğrenme ve yapısal öğrenme konuları üzerinde durulacaktır. Bu vesile ile çalıştaya katkısı olan herkese teşekkürlerimi sunar, hayırlı ve verimli bir çalıştay olmasını umut ediyorum.”

Öğleden önce ve öğleden sonra yapılan oturumların ardından çalıştay sona erdi.