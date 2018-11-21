ALKÜ'de ‘Misafir Öğrenci Değişim Programı' başladı

Free Mover Değişim Programı ile yurt dışındaki üniversitelerde eğitim gören öğrencilerin, başka bir ülke üniversitesinde bir dönem veya bir akademik yıl için öğrenim görmelerini sağlayan, aynı şekilde yurt içinde eğitim gören öğrencilerin, yurt dışındaki üniversitelerde bir dönem veya bir akademik yıl için, misafir öğrenci statüsünde öğrenim görmelerinin sağlandığı bildirildi.

Rektör Yardımcısı ve Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Leyla Harputlu, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde 2016 yılında başlatılan uluslararasılaşma faaliyetlerinin yeniden yapılandırılması çalışmaları kapsamında uygulanmaya başlanan Free Mover Değişim Programı'nın Erasmus ve Mevlana Değişim Programlarından farklı olarak herhangi bir ikili işbirliği anlaşması şartı aranmaksızın, tüm dünyadaki üniversiteler ile öğrenci değişimine imkan sağlaması açısından çok önemli bir işlevi olduğunu belirtti. ALKÜ öğrencilerinin yurt dışı imkanlarından azami ölçüde yararlanmasını sağlamak için tüm imkanların seferber edildiğini belirten Prof. Dr. Harputlu, “Öğrencilerimiz, bu alanda da ALKÜ'lü olmanın ayrıcalığını yaşıyor” dedi. “Üniversitemiz uluslararasılaşma adına önemli adımlar atmaya bundan sonra da devam edecektir” dedi.