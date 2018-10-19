ALKÜ'de Müftüoğlu ile spor söyleşisi

Türkiye Bisiklet Federasyonu Eski Başkanı Emin Müftüoğlu ile Türkiye Plaj Futbolu Milli Takım Eski Teknik Direktörü Adil Müftüoğlu'nun konuşmacı olarak katıldığı programa ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, Bisiklet Federasyonu Eski As Başkanı Sadık Keleş, ALKÜ Genel Sekreteri Fatih Özdemir, ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Işık Bayraktar, akademisyenler, daire başkanları ve öğrenciler katıldı.

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, sporun Alanya ve ALKÜ'nün öncelikli alanlarından birisi olduğunu söyledi. Rektör Pınarbaşı, “Alanya sporun çok yoğun ve yaygın olarak yapıldığı bir yer. Sizler de spor bilimleri fakültesi öğrencileri olarak sporla iç içe olabileceğiniz, kendinizi en iyi şekilde hem akademik olarak hem de sportif anlamda geliştirebileceğiniz bir yerde bulunuyorsunuz. Bir amacımız da sizleri tecrübeli büyüklerimizle bir araya getirmek. O yüzden bugün çok değerli başkanımız Emin Müftüoğlu Beyefendi ve teknik direktör Adil Müftüoğlu Beyefendiyi aramıza sizler için davet ettik. Kendilerine bizi kırmayıp öğrencilerimizle buluştukları için şahsım ve üniversitem adına çok teşekkür ederim. Emin Bey yıllardır Bisiklet Federasyonu içerisinde başkanlık yapmış birisi. Ayrıca aramızda Sadık abimiz var. O da kendisi 1960'dan bu yana Bisiklet Federasyonunun içerisinde. Bu vesileyle değerli büyüklerimizden hem Alanya'daki sporun geçmişi, bisiklet ve futbol spor alanları hakkında bilgiler alacaksınız” diye konuştu.

“Sizler bu ülkeye sporu sevdirin”

Söyleşide Emin Müfüoğlu, Alanya'dan dünyaya spor yöneticiliği kariyerini salonda bulunan öğrenciler ile paylaştı. Alanya'nın spor alanındaki geçtiği süreçleri de anıları ile anlatan Müftüoğlu, “Artık Alanya'nın Süper Lig'de oynayan bir takımı var” dedi. Öğrencilere spor bilimleri fakültesini Alanya'da okuyor olmanın onlara büyük artılar kazandıracağını dile getiren Müftüoğlu, “Sizler bu şehirde yetişirken araştırıp ve olmayacak denen her şeyi yapacaksınız. Bizler olmayacak denen şeyleri yaptık, okumadan yaptık, sadece ilişki ağıyla çalışarak yaptık. Sizler de büyük bir artıyla okuyarak yapacaksınız. Sizlerden bu şehir adına büyük vizyonlar koymanızı istiyorum. Bu fakülteden neden Dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonu sporcularımız yetişmesin. Belki bugün değil ama ileriki yıllarda sizlerden beklentimiz neden Olimpiyat Şampiyonu bir sporcumuz ALKÜ'den ve Alanya'dan çıkmasın. Hedefleriniz büyük olsun.” Ardından kariyeri hakkında öğrencilere ders niteliği taşıyan anılarını da aktaran Müftüoğlu, onlara önemli tavsiyelerde de bulunarak, “Sporu sevin, bu ülke sporu sevmekten çok sporu konuşmayı seviyor. Sizler bu ülkeye sporu sevdirin” dedi.

“Benden ne olur diye düşünmeyin”

Ardından plaj futboluna nasıl başladığını anlatarak sözlerine başlayan Adil Müftüoğlu ise bu spor dalı hakkında salonda bulunanlara bilgiler verdi. Konuşmasının devamında öğrencilere tecrübelerine dayanarak önerilerde de bulunan Adil Müftüoğlu, “Sizler bu fakültede öğrencisiniz. Mutlaka hepinizin hayalleri var. Geleceğe dair hepinizin düşünceleri var. Sizler Türk sporu için çok önemlisiniz. Bunun için belki içinizde şüphesi olanlar vardır, ben mezun olunca ne yapacağım diyen vardır. Gelecekle alakalı kara bir tablo çizeniniz vardır mutlaka içinizde Ama şunu bilin arkadaşlar bir şeyi yapıyorsanız ne olursa olsun elinizden geldiği kadar doğru şekilde yapmaya çalışın ve önce kendinize dürüst olun. Yani ben şöyle de hallederim böyle de yaparım gibi doğruları saptırırsanız hiçbir yere gelme şansınız yok. Ve buradan yola çıkarak da bulunduğunuz ortamla uyumlu olun. Çünkü takım oyunu bu. Kimse tek başına bir yere gelemez. Bireysel sporlarda bile bir antrenörünüz destek olan bir yöneticiniz var. Bu anlamda uyumlu çalışmayı kendinize hedef olarak belirleyin. Benim de yaptığım buydu, gelen insanlarla iyi iletişim kurdum ve her zaman dürüst olmaya çalıştım. Bunun sonucunda da Türkiye Futbol Federasyonu'nda antrenör oldum” dedi.

Gençlere kariyerleri anlamında da ilerleyebilecekleri alanlar hakkında da fikirler veren Adil Müftüoğlu, sporla bilimin artık iç içe ilerlediğini belirtti. Konuşmasının sonunda gençlere tavsiyelerde de bulunan Adil Müftüoğlu; “Ben hayal ettiğim yerlere sadece keyif alarak ve hiçbir zaman bir şeyden pes etmeyerek geldim. Sizlere de tavsiyem bir işi yapıyorsanız ‘Benden ne olur!' diye düşünmeyin. Her zaman kendinize mutlaka güveniniz olsun ama mantıklı bir şekilde hareket edin. Kendinize bir hedef ve vizyon belirleyin ve bu hedef ve vizyon doğrultusunda yolunuzu çizin.”

Konuşmaların ardından öğrencilerden gelen soruları da cevaplayan Emin ve Adil Müftüoğlu kardeşlere günün bir hatırası olarak ALKÜ plaketi takdim edildi.