ALKÜ'de Uluslararası Ekonomi Kongresi yapıldı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) tarafından 2'incisi düzenlenen Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Konferansı'nda dünya ekonomisindeki son gelişmeler ele alındı.

2. Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Konferansı (ECONALANYA 2018) ALKÜ Ekonomi ve Finans Bölümü tarafından Alanya Sun Star Otel'de gerçekleştirildi. 2 gün boyunca devam eden etkinliğin açılışına Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, Alanya MUSİAD Başkanı Mustafa Durusoy ile ALKÜ akademik ve idari personeli ile öğrenciler katıldı. Açılışta konferansın bu yılki davetli konuşmacıları ise Polonya Merkez Bankası Danışmanı Prof. Dr. Zbigniew Polaski, Cenevre Üniversitesi Ekonomi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Marcelo Olarreaga ile Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Ticari Maliyet Analizi Bölümü Başkanı Dr. Roberta Piermartini dünya ticaretinde son dönemde meydana gelen gelişmelere değindi.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Ekonomi ve Finans Bölümü Başkanı Prof. Dr. Harun Uçak, küresel ekonomide meydana gelen en küçük gelişmelerin bile sosyal ve iş hayatında önemli etkilerinin olduğunu ve bu yüzden ekonomi alanında yapılan çalışmaların her zamankinden daha önemli bir hale geldiğini vurguladı. Uçak, “Konferansımıza, Cezayir, Pakistan, Yunanistan, Macaristan, Hindistan, Ürdün, Lübnan, Litvanya, Nijerya, Danimarka, Polonya, Güney Afrika, İsviçre, Tunus ve Türkiye gibi 15 ülkeden çok sayıda akdemiysen katılım gösterdi. Kongreyi düzenlememizde bizlere en büyük desteği veren başta Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı'na teşekkür eder, katılım gösteren herkese saygılarımı sunarım” dedi.

Pınarbaşı: “Günümüzde ekonomik savaşlar yapılıyor”

Günümüzde cephe savaşlarından çok ekonomik savaşların yapıldığına değinen Rektör Pınarbaşı, “Kongremiz her sene giderek daha kapsamlı bir katılımla devam ediyor. Bu sene Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası da bu kongreye destek veriyor ve dünyanın çeşitli yerlerinden birçok bilim insanı bu kongreye katılıyor. Avrupa'dan ve Dünya Ticaret Örgütü'nden de önemli konuklarımız var. Burada çok önemli konular görüşülecek ve konuşulacak. Günümüzde savaşlar sadece silahlarla yapılmıyor. Ekonomik olarak da savaşlar veriliyor. Ülkemiz de bu durumu kısa süre öncede yaşadı. Birkaç ay önce ekonomimize bir takım müdahalelerle kriz yaşatmaya çalıştılar. Paramızın yabancı para birimleri karşısında değer kaybettirilmesine çalışıldı. Çok şükür sağlam mali para politikamız sayesinde ve hükümetimiz ile devletimizin almış olduğu çok yerinde kararla bu krizi de atlatıyoruz. Bizler çok şükür Türk Milleti olarak hiç bir şeyin altında kalmadık ve kalmayacağız. Özellikle buradaki sevgili öğrencilerimize seslenmek istiyorum. Ekonomi çok önemli ve ekonomi alanında iyi yetişmeniz ülkemize, vatanımıza mezun olduğunuzda çok iyi bir ekonomist olarak hizmet etmeniz ve politikalar geliştirmeniz çok önemli. Konferansı düzenleyen herkese emeklerinden ötürü çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Daha sonra sırasıyla Polonya Merkez Bankası Danışmanı Prof. Dr. Zbigniew Polaski, Cenevre Üniversitesi Ekonomi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Marcelo Olarreaga ile Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Ticari Maliyet Analizi Bölümü Başkanı Dr. Roberta Piermartini sunumlarını gerçekleştirdi. Polonya Merkez Bankası Danışmanı Prof. Dr. Zbigniew Polaski “Kriz Sonrası Dünyada Para Politikası” başlıklı konuşmasında dünyada ve özellikle gelişmiş ülkelerde merkez bankalarının öneminin arttığını, merkez bankalarının para politikalarının kriz döneminde etkili olmadığını ve bunun yerine finansal dengeyi ve fiyat seviyelerini korumanın kriz ile başa çıkmada daha etkili olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Marcelo Olarreaga ve Dr. Roberta Piermartini ise DTÖ'nün yapısı, işleyişi ve DTÖ'ye üye ülkeler arasındaki mevcut ticari tarifeler ve uygulamalardan bahsettikleri konuşmalarında DTÖ içerisinde işbirliğinin nasıl daha fazla geliştirileceği konusuna değindiler. Aynı zamanda DTÖ'ye üye olan ve olmayan ülkeler arasında tarifelerden kaynaklı haksız rekabetin dünya ticaretine etkilerini içeren konuşmalarından sonra, konferansın diğer davetli konuşmacıları olan Kopenhag Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Katarina Juselius ve Prof. Dr. Sren Johansen'e ECONALANYA Bilim Kurulu tarafından “Yaşam Boyu Başarı” ödülü verildi. 1990 - 2000 yılları arasında dünyada en çok atıf yapan bilim insanları olan Prof. Dr. Sren Johansen ve Prof. Dr. Katarina Juselius, ALKÜ Ekonomi ve Finans Bölümü öğrencilerine “Johansen Eşbütünleşme Teorisi ve Ekonomide Uygulamaları” başlıklı konularında ders verdiler.

ECONALANYA, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nin Alanya'ya kazandırdığı en önemli etkinliklerden birisi olup, dünya ekonomisindeki gelişmelerin Alanya'da tartışıldığı bir platform olması yanında Alanya'nın tanımına da çok önemli katkılar da sunuyor.

15 ülkeden gelen akademisyen ve uzmanların katılımı gerçekleşen ECONALANYA'da davetliler, 2 gün boyunca bildirilerini sundular ve 3. gün olan Pazar günü ise Alanya'nın tarihi ve turistik yerlerini gezdiler.