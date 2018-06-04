ALKÜ’de YÖS sınavı yapıldı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı’nı kendi bünyesinde gerçekleştirmeye başladı. Bu yıl ilk kez düzenlediği ve Türkiye’deki tüm üniversitelerde geçerli olacak olan ALKÜ’nün YÖS sınavına 106 başvuru yapıldı. Türkçe ve Yabancı Dil Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Yavuz Uysal, “Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi‘nde Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı’nı ilk defa yapıyoruz. Sınavın adını ALKÜ-YÖS olarak belirledik. Sınava toplamda 106 başvuru oldu. İlk defa yapılmasına karşın başvuru sayısı oldukça iyi ve ilerleyen zamanlarda bu sayının giderek katlanmasını öngörüyoruz. Birçok farklı ülkeden katılım var. Daha çok Rusya, Bulgaristan, Irak, Suriye, Ürdün, Ukrayna gibi ülkelerden katılım oldu. Bu sınav için Türkiye’deki bütün üniversitelerle yazışma yaptık. Yaptığımız yazışmalar sonucunda Türkiye’deki diğer üniversiteler de bu sınavı eş değer olarak kabul etti. Yani yaptığımız sınav bütün üniversiteler için geçerli bir sınav. Geçerli puanı alan öğrencimiz Türkiye’deki diğer üniversitelere de başvuru yapabilecek. TÖMER çatısı altında yapılan sınav için Uluslararası İlişkiler ofisiyle de işbirliği yaptık. Bu sınavdan 50 puan alan öğrenciler Üniversitemizde istediği bölümü tercih edebilecekler, 80 puan ve üzerinde alan öğrenciler ise Tıp ve Diş Hekimliği Fakültesini tercih edebileceklerdir. Bu puanlama bütün üniversiteler için de aynı” diye konuştu.