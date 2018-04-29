ALKÜ’den 2. Uluslararası Gıda ve Tarım Ekonomisi Konferansı

ALKÜ, uluslararası bir organizasyona daha ev sahipliği yaparak ismini dört kıtaya duyurmanın gururunu yaşıyor. ALKÜ Ekonomi ve Finans Bölümü tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Gıda ve Tarım Ekonomisi Konferansı (AGROALANYA) bir otelde gerçekleştirildi. Dört farklı kıtadan Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Azerbaycan, Bulgaristan, Endonezya, Fas, Güney Afrika, İngiltere, İran, İtalya, Japonya, Litvanya, Macaristan, Mısır, Nijerya, Pakistan, Polonya, Türkiye, Ürdün ve Vietnam gibi 20 farklı ülkeden bilim insanlarının yer aldığı konferans ile ALKÜ Ekonomi ve Finans Bölümü dünyanın önde gelen üniversiteleri ile işbirliğin kapılarını açmış oldu.

Konferansa ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı’nın yanı sıra Pakistan Tarım Bakanlığı Genel Sekreteri Muhammad Israr, Bulgaristan Ruse Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hristo Beloev, ALKÜ Genel Sekreteri Fatih Özdemir, ALKÜ Daire Başkanları, Alanya İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mehmet Rüzgar, ALKÜ Ekonomi ve Finans Bölümü Başkanı Prof. Dr. Harun Uçak, Azerbaycan Devlet Tarım Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Anar Hetemov ile çok sayıda akademisyen ve bilim insanı katıldı.

“İşbirliğine hazırız"

Alanya tarımının durumu ve geleceğine yönelik fikir alışverişlerinin de gerçekleştirildiği konferansta konuşan Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, dört kıtadan 20 farklı ülkenin bilim insanlarının AGROALANYA’ya destek vermesinin bundan sonraki süreçte önemli işbirliklerine de zemin hazırladığını ifade etti.

Rektör Prof. Dr. Pınarbaşı, “Bir turizm ve kültür başkenti olan Alanya tarım alanında da önde gelen şehirlerden biridir. Burada bugün ve yarın sunulacak bildirim ve konferanslar ile ben inanıyorum ki şehrimizin tarım konusundaki mevcut durumuna ve geleceğine yönelik önemli çıkarımlarda bulunulacaktır. Her türlü işbirliği ve ortak çalışmalara ALKÜ olarak hazırız. Kongrede ABD, Güney Afrika ve Endonezya gibi çok uzun uçak yolculuğu sonrası etkinliğe katılabilen bilim insanlarının yer alması organizasyonun önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Ben inanıyorum ki kongre ile bundan sonraki işbirlikleri konusunda önemli bir adım atılmış oldu.”diye konuştu.

"Tarım sektörü desteklenmeli"

ALKÜ Ekonomi ve Finans Bölümü Başkanı Prof. Dr. Harun Uçak, her yıl 2 uluslararası konferansı gerçekleştirmekten dolayı mutlu olduklarını, ALKÜ’nün yeni bir üniversite olmasına karşın dünyanın önde gelen üniversiteleri ile işbirliği içinde olduğunu kaydetti.

Gıda arz güvenliğinin ülkeler için vazgeçilmez olduğunu dile getiren Prof.Dr. Uçak, " Tarım sektörünün ülkeler tarafından her zaman desteklenmesi gerekir. Organizasyona ev sahipliği yapan ALKÜ Ekonomi ve Finans Bölümü olarak şehrin ismiyle özdeşleşen kıtalararası bir konferansı gerçekleştirmekten dolayı mutluyuz. 19-20 Ekim 2018 tarihlerinde ECONALANYA adıyla düzenleyecekleri Ekonomik Araştırmalar Konferansına da çok sayıda farklı ülkeden katılımcı bekliyoruz."dedi.

"Katılımcılar"

Konferansın bu yılki davetli konuşmacılarından Dünyanın en iyi üç üniversitesinden birisi olarak kabul edilen İngiltere Cambridge Üniversitesi’nden Profesör Ian Hodge’nin, “Kırsal Arazilerin Sosyal Değeri” üzerine sunumu tüm bilim insanları ve araştırmacılar tarafından ilgiyle takip edildi.

Diğer konuşmacı Macaristan Budapeşte Corvinus Üniversitesi’nden ve Avrupa Tarım Ekonomistleri Birliği Başkanlığı da yapmış olan Profesör Csaba Forgcs, “Tarımsal İşletmelerde Uzmanlık ve Verimlilik” üzerine bilgiler verdi.

Son olarak, İngiltere Londra SOAS Üniversitesi’nden ve ayrıca Kosta Rika’da Tropikal Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi (CATIE) Başkanı Profesör Nigel Poole Güney Asya Ülkelerinde Tarımsal Ürünlerin Tedarik Zinciri üzerine konuşmasını yaptı. Profesör Poole’nin tropikal bölgelerdeki tedarik zinciri örneği Alanya tarım kesimi tarafından da ilgiyle karşılandı. Ayrıca, iki gün süren konferansta bilim insanları tarım sektörüyle ilgili farklı konulardaki araştırmalarını sundu.