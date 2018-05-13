ALKÜ’den bilişim atağı

ALKÜ, gerçekleştirdiği üyelik ile dünya çapında 100 bine yakın çalışanı olan, yazılım, donanım, uygulama geliştirme araçları ile veritabanları, uygulama sunucuları ve iş uygulamaları konusunda yüksek kapasiteli çözümleri bulunan Oracle Academy programı kapsamında öğrencilerine çeşitli eğitim olanakları ve Oracle yazılımlarının eğitim amaçlı kullanımlarını sunmuş oldu.

Konu ile ilgili açıklama gerçekleştiren ALKÜ Bilgi İşlem Daire Başkanı Ümit Kuzkaya, yapılan anlaşmanın müfredat seçenekleri, yazılım ve sertifikasyon kaynakları, teknoloji ve kurumsal iş uygulamaları ile bilişim sektöründe yer alan en kapsamlı akademik işbirliği olduğunu belirtti.

Dünya çapında bilgisayar bilimleri eğitimini ilerletme ve bu eğitimleri tüm öğrenciler için erişilebilir kılma misyonu ile her yıl 120 ülkede 3,5 milyondan fazla öğrenciye destek veren Oracle Academy ile öğrencilerinin daha iyi eğitim alacağını dile getiren ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, öğrencilerine iş dünyasında gerekli olan teknik ve iş becerilerini geliştirme imkânı sağlanmasından dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti.