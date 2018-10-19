ALKÜ'lü akademisyenler Alanya Kızılay Şubesi'ni kurdu

ALKÜ Akademisyenleri ve Alanya Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcilerinin katkılarıyla Alanya Kızılay Şubesi kurularak faaliyetlerine başladı. Alanya Kızılay Şubesi'nin kurulmasının ardından Alanya Kızılay Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı'nı makamında ziyaret etti. Ziyarete, ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Güneş, Alanya Kızılay Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Dikici, Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Hasan Basri Savaş, yönetim kurulu üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Durkadın Demir Ekşi ve Dr. Öğr. Üyesi İsmail Topçu katıldı. Alanya Kızılay Şubesi yönetim kurulunda ayrıca Prof. Dr. Bülent Adil Taşbaş (Başhekim), Cemal Palamutçu (iş adamı), Reşat Duran (noter) gibi önemli isimler de bulunuyor.

“Eğitim, sağlık ve yardım kuruluşuyuz”

Alanya Kızılay Şubesi'nin faaliyetleri ve hedefleri hakkında Rektör Pınarbaşı'na bilgiler veren Başkan Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Dikici, “Türk Kızılay'ı Cumhurbaşkanlığı himayesinde, kamu yararına dernek statüsünde, uluslararası çok büyük bir insani ve tıbbi yardım kuruluşudur. Ayrıca toplumun eğitilmesi sürecinde aktif rol almaktadır. Alanya'ya kapsamlı bir kan bankası ve kök hücre merkezi kazandırılması, insani yardım ve hayır faaliyetlerinin yürütülmesi, aşevi, öğrencilere burs, kıyafet ve diğer yardımların yapılması gibi çok sayıda proje için yola çıktık. Bu kadro dışında üniversiteden 30 civarında hocamız ve Alanya'yı temsilen 30 civarında değişik farklı iş ve mesleklerden isimler kurucu üye olarak bulunmaktadır” dedi.

“Amacımız ihtiyaç sahiplerine yardım etmek”

Yardım konusunda dünyanın en büyük kuruluşunun Kızılay olduğunu söyleyen Dikici, “Türk Kızılay'ı Alanya Şubesi İrtibat Ofisi'nin faaliyetleri için ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimlik katında bize bir ofis tahsis edilerek hizmete girmiştir. Hep birlikte hayra yönelmek, karşılıksız insani yardım ve faydalı faaliyetlere katkı sunmak isteyen herkesin maddi, manevi katkıları ile derneğimiz amacına yürüyecektir” şeklinde konuştu.

“En büyük hedefimiz kan bankasını kurmak”

Alanya Kızılay Başkanı Dikici, ”Özellikle Antalya ve Mersin hattı üzerinde bir kan bankası merkezinin olmadığını gördük. Daha önce Sağlık Bakanlığımız bununla ilgili bir çalışma yapmış ama çeşitli sebeplerden ötürü kurulamamış. Bizim en büyük hedefimiz Alanya merkezli bir kan bankasını Alanya'mıza kazandırmak. 4 katlı bir Kızılay binası oluşturmak için büyük bir çabamız var. Bu merkezin bir katını idari bina, bir katını aş evi, bir katını kan bankası merkezi ve bir katını da eğitim ile konferans salonu olarak kullanacağız” diye konuştu.