ALKÜ’lü akademisyenlerden başarı

“European Stroke Organizasyonu (Avrupa İnme Derneği)” Akademi Üyeliğine seçilen ALKÜ Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilimdalı Öğretim Üyesi ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burak Yuluğ, Türkiye’den bu derneğe seçilen üç kişiden biri olmayı başardı. Hacettepe Üniversitesi’nden seçilmiş olan diğer iki akademisyenle birlikte Türkiye’yi temsil eden üç kişi arasına girmeyi başaran Prof. Dr. Yuluğ, Avrupa İnme Derneği’nin tanı ve tedavi algoritmalarının belirlenmesinde aktif olarak rol üstlenecek. Ayrıca birçok yurtdışı dergide Editörler Kurulunda bulunan Prof. Dr. Burak Yuluğ, en son Scopus Dünya Akademik Dergi sıralamalarında en yüksek dergi dilime giren “Current Molecular Medicine” isimli moleküler tıp dergisinin Editorler Kuruluna da seçildi.

ALKÜ Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. İshak Suat Övey de “En İyi 2. Sözlü Bildiri Ödülü”nü almaya hak kazandı. Burdur’da ilk kez düzenlenen ve Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcisi ve Ofis Başkanı Dr. Pavel Ursu’nun da katıldığı I. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi’nde sağlık alanındaki yaklaşık bin 100 sözlü bildiri arasından “En İyi 2. Sözlü Bildiri Ödülü’’ne layık görülen Öğretim Üyesi Övey, bu başarısını yaklaşık bin 300 yerli ve yabancı bilim insanı arasından elde etti.

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı ise, kendisini ziyarete gelen Prof. Dr. Burak Yuluğ ile Dr. Öğretim Üyesi İshak Suat Övey’i tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.