ALKÜ Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Ay tarafından hazırlanan “Bazı Fenolik Bileşenlerin Mitokondriyal Biyogenez Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi ve Olası Anti-Parkinson Etkilerinin Moleküler Mekanizmalarının Ortaya Çıkarılması” başlıklı proje TÜBİTAK 3501-Kariyer Geliştirme Programı kapsamında desteklenmeye değer bulundu. 3 yıl sürecek olan projeye 225 bin TL bütçe verildi. Proje kapsamında Parkinson hastalığının klinik öncesi ve klinik çalışmalarında test edilebilecek umut vadeden yeni nöro koruyucu ilaç adayları belirlenecek.

"Rektörden tebrik"

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, bilgilendirme yapması için proje yürütücüsü Dr. Muhammet Ay’ı makamında kabul etti. Sunumda, ALKÜ Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Güneş de hazır bulundu.

Sunumun ardından Ay’ı tebrik eden Rektör Pınarbaşı, “Üniversitemiz hem eğitim-öğretim, hem de bilimsel faaliyetler bakımından büyük aşamalar göstermeye devam diyor. Daha önce Tıp Fakültesi ve Rafet Kayış Mühendislik Fakültesinden öğretim üyelerimizin kazandığı 4 TÜBİTAK projesi devam ediyor. Proje sayıları gittikçe artacaktır. Çünkü kaliteli hocalarımız özveri ile çalışmalarını sürdürüyorlar. Ben de hocamız Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ay’ı tebrik eder, başarılarının devamını dilerim” diye konuştu.

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ay’ın proje ekibinde ayrıca, ALKÜ Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı’ndan Dr. Öğr. Üyesi İshak Suat Övey, ALKÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı’ndan Dr. Öğr. Üyesi Erkan Maytalman ve ALKÜ Genetik ve Biyomühendislik Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Aslı Giray da görev alacak. Ayrıca proje kapsamında, 1 adet doktora öğrencisine de bursiyer olarak proje süresince burs verilecek.

"Yeni tedavi stratejileri"

TÜBİTAK 3501 projesi hakkında açıklamalar yapana Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ay, “Parkinson hastalığı, 60 yaş üzerindeki insanların yaklaşık yüzde 1’ini etkileyen kronik bir nörodejeneratif hastalıktır. Parkinson hastalığında gözlenen dopaminerjik dejenerasyonun altında yatan patolojik mekanizma hala belirsizliğini korusa da, aşırı derecede deneysel kanıt hasara uğramış mitokondriyalbiyogenezden kaynaklanan mitokondriyal disfonksiyonun nörodejeneratif sürecin önemli bir parçası olduğunu öne sürmektedir. Bu nedenle, mitokondriyal biyogenezin aktivasyonunu sağlayacak yeni doğal bileşenlerin belirlenmesi Parkinson hastalığı için yeni tedavi stratejileri geliştirmek için çok önemlidir. Proje kapsamında belirlenecek olan nöro koruyucuyeni ilaç adaylarının sonraki projelerde Parkinson hastalığının klinik öncesi ve klinik çalışmalarında test edilmesi hedefliyoruz.”ifadelerine yer verdi.