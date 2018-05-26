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26 Mayıs 2018 19:49

Alman kadın evinde ölü bulundu

Antalya’nın Alanya ilçesinde yaşayan Alman vatandaşı 67 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

Alman kadın evinde ölü bulundu

26 Mayıs 2018 19:49


Olay, sabah saatlerinde Dinek Mahallesi’ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Kendisine ait evde yalnız yaşayan Alman vatandaşı Erika Wılhelmine Rıemenn’den (67) bir süredir haber alamayan apartman sakinleri durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ve sağlık ekipleri, savcılık izniyle Rıemenn’in dairesinin kapısı çilingir yardımıyla açılarak içeri girdi. Ekipler, Alman kadın turisti banyoda cansız vaziyette buldu. Şüpheli olarak değerlendirilen Rıemenn ölümün kesin nedeni belirlenmesi için incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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