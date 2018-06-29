Alman kadın otel odasında ölü bulundu

Sabah saat 09.30 sıralarında Kestel Mahallesi’ndeki bir otel odasında meydana geldi. Almanya’dan geçen hafta tatil için ilçeye gelen ve otele yerleşen Harnuth Arnold Josef, kızı Stefanie Marianne Genoveva’dan haber alamaması üzerine odasını kontrol etmek istedi. Kaldığı odaya gelen baba Josef, kızının yerde hareketsiz şekilde yattığını görmesi üzerine durumu otel yetkililerine bildirdi. Otel yetkilileri de polis ve sağlık haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Stefanie Marianne Genoveva’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Uzun süredir depresyonda olduğu öne sürülen Stefanie Marianne Genoveva’nın cenazesi savcılık tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.