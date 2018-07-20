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20 Temmuz 2018 09:59

Alman kadını öldüren inşaat işçisi tutuklandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 12 gün önce evinde ölü bulunan Alman Karin Ellen Hitzel’i öldürdüğü suçlamasıyla yakalanan inşaat işçisi tutuklandı.

Alman kadını öldüren inşaat işçisi tutuklandı

20 Temmuz 2018 09:59


Edinilen bilgiye göre, Manavgat’ın Sorgun Mahallesi Avni Akın Caddesi üzerinde müstakil tripleks evde tek başına yaşadığı öğrenilen Alman vatandaşı 60 yaşındaki Karin Ellen Hitzel, 8 Temmuz tarihinde evinin bahçesinde üzeri kurumuş otlarla kapalı halde ölü halde bulundu. Alman kadının cesedini bularak polise haber veren kadının eski erkek arkadaşı Hasan V. olaydan sonra gözlem altına alınırken, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri cinayete kurban gittiği belirlenen Alman kadının katilini bulmak için çalışma başlattı. Cinayeti inşaat işçisi Şahin Avcı’nın işlediğini belirleyen polis, şahsın Hatay’a kaçtığını belirledi. Polis, daha sonra Kepez ilçesine gelen şahsı gözaltına aldı.


Manavgat ilçesinde Alman Karin Ellen Hitzel’i öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan inşaat işçisi Şahin Avcı, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince ’kasten öldürme’ suçundan tutuklandı. Şahin Avcı işlemlerinin ardından Alanya Cezaevine gönderildi.




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