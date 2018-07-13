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13 Temmuz 2018 18:26

Alman turist 5 yıldızlı otel odasında ölü bulundu

Antalya’da tatil yapan 65 yaşındaki Alman vatandaşı Peter Randewig, kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Alman turist 5 yıldızlı otel odasında ölü bulundu

13 Temmuz 2018 18:26


Olay, saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi’nde 5 yıldızlı bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Almanya’dan tatil için Antalya’ya gelen Peter Randewig’in odasına temizlik için giren kat görevlileri, Randewig’in hareketsiz yattığını görmesi üzerine durumu otel yetkililerine bildirdi. Yetkililerin haber vermesiyle otele gelen sağlık ekipleri ve polis, Peter Randewig’in yaşamını yitirdiğini belirledi.


Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Randewig cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.




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