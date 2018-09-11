Alman turist evlilik yıldönümünde yaşamını yitirdi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tatil yapan Almanya uyruklu 24 yaşındaki Anna Meerstein, otelde fenalaşarak hayatını kaybetti. Genç kadının yaşamını yitirdiği günün aynı zamanda evlilik yıldönümü olduğu öğrenildi.

Annesi, babası ve eşiyle birlikte Manavgat'a tatile gelen Almanya uyruklu Anna Meerstein, Gündoğdu Mahallesi'nde tatil yaptıkları 5 yıldızlı otelde fenalaştı. Özel bir hastaneye kaldırılan Meerstein yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Anna Meerstein'in cesedi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Meerstein'in bilinen bir hastalığının olmadığı ve yaşamını yitirdiği günün evlilik yıldönümü olduğu bildirildi.