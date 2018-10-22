Alman turist motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tur minibüsünün çarptığı Alman uyruklu turist hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kaza, Manavgat ilçesi Gündoğdu kavşağı Şehit Kadir Işık Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya-Manavgat D-400 Karayolunda Antalya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Ö.U.'nun kullandığı 07 S 7472 plakalı tur midibüsü, Gündoğdu kavşağında kırmızı ışıkta bekledikten sonra Gündoğdu turizm yoluna sapmak isterken sağında bulunan Georg Anton'un kullandığı 07 LDN 57 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Yol kenarında bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına da yansıyan kazada, tur midibüsünün altında sürüklenen 55 yaşındaki Alman turist Georg Anton olay yerinde feci şekilde can verdi.Alman turistin cesedi Cumhuriyet Savcısı'nın incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Tur midibüsünün sürücüsü Ö.U ise jandarma tarafından gözaltına alındı.