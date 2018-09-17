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Alman turist otel odasında ölü bulundu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde Alman uyruklu turist, kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Alman uyruklu turist, kaldığı otel odasında ölü bulundu.


Eşi ve karı-koca 2 arkadaşlarıyla birlikte Ilıca Kumköy Turizm Bölgesinde bulunan bir otelde tatil yapmakta olan Alman uyruklu Rolf Josef Karl Haınz Dastingotel (70), otel odasında ölü bulundu. Eşi tarafından bulunan yaşlı adamın cesedi, cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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