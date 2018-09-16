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Alman turist otelde yaşamını yitirdi

Manavgat Side’de bir otelde tatil yapmakta olan Alman uyruklu Norbert Ernst Renker, odasında ölü bulundu.

Manavgat Side'de bir otelde tatil yapmakta olan Alman uyruklu Norbert Ernst Renker, odasında ölü bulundu.


Eşiyle birlikte tatil için Manavgat Side Mahallesi'ne gelen ve Side Antik Kent girişinde bulunan bir otelde tatilini geçirmekte olan Alman uyruklu Norbert Ernst Renker (72) odasında ölü bulundu.


Hastane morguna kaldırılan Norbert Ernst Renker'in cesedi, cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından kesil ölüm sebebinin araştırılması için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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