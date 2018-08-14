Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Yönetim Kurulu Üyeleri, Alanya Milli Emlak Müdürü Turgay Yalçın’ı ve müdür yardımcılığından Alanya İlçe Emniyet Müdürü görevine terfi eden Alper Avcı’yı ziyaret etti. ALTİD Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Sili başkanlığında yapılan ziyaretlerde sezon değerlendirmesi, güvenlik önlemleri ve plajlarda bulunan hizmet noktalarının ileriye dönük planlanması görüşüldü. Ziyaretlerin ardından açıklama yapan Başkan Sili, “Turizmin sürdürülebilir olması için şehrin tüm dinamiklerinin ahenk içinde olması gerekir. Biz de bu ahengi daha diri tutmak adına ziyaret ve temaslarımızı belirli aralıklarla aksatmadan sürdürüyoruz” dedi.