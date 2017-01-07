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07 Ocak 2017 12:28

ALTİD’den ‘Turist sağlığı’ ziyareti

ALTİD’den ‘Turist sağlığı’ ziyareti

07 Ocak 2017 12:28

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Yönetim Kurulu üyeleri İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mehmet Rüzgar’ı ziyaret etti.
ALTİD Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Sili, Yönetim Kurulu üyeleri Halil Çakır, Mehmet Dahaoğlu, Servet Şakiroğlu, Ali Orkan, Serdar Gür ve Hızır Bozdoğan Alanya İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mehmet Rüzgar’ı ziyaret etti. Yapılan ziyarette hijyen, sağlık denetimleri, sahte içki kontrollerinin önemi, insan sağlığını tehlikeye sokacak uygulamalar ve bu uygulamaların önünü kesecek yasal prosedürler hakkında personellerin eğitimi konuları masaya yatırıldı. ALTİD Başkanı Sili, “Bölge insanımıza veya turistlerimize karşı sorumsuz bir kişinin yapacağı en ufak hata üzücü sonuçlar doğurur ve Alanya imajını zedeler. Özellikle sahte içki konusunda hassasiyetimiz var. Bu ve benzer konularda Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüzle birlikte hareket ediyoruz” dedi.
Müdür Mehmet Rüzgar da “Turizmcilerimizle alınacak önlemler konularında sürekli istişare halindeyiz. Sezon öncesinde ve sonrasında denetlemelerimiz aralıksız devam ediyor” diye konuştu.



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