Diğer
Kategoriler
02 Eylül 2018 22:45

Altın Kiraz’ın başpehlivanı Ali Gürbüz oldu

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde “30.

Altın Kiraz’ın başpehlivanı Ali Gürbüz oldu

02 Eylül 2018 22:45

Geleneksel Altın Kiraz Pehlivan Güreşleri”nde Ali Gürbüz başpehlivan oldu.


Korkuteli 100. Atatürk Stadyumu’nda saat 10.00 başlayan güreşlere Antalya Valisi Münir Karaloğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti milletvekilleri Mustafa Köse, İbrahim Aydın, Atay Uslu, Kemal Çelik, belediye başkanları, siyasi parti ilçe ve ilçe başkan ve yönetim kurulu üyeleri ve 20 bine yakın güreş severler katıldı. Güreşlere Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden 60 başpehlivan olmak üzere toplam 833 pehlivan katıldı. Güreşler öncesinde Güreş Komitesi Başkanı Belediye Başkanı Hasan Ali İrban, güreş ağası Hamdi Sarıca, başta başpehlivanlar olmak üzere güreşlere katılan pehlivanlar ellerinde Türk bayrakları ile saha içinde tur attı.


Gecenin geç saatlerine kadar devam eden ve kıran kırana süren güreşlerde, finalde Orhan Okulu’yu yenen Ali Gürbüz başpehlivan oldu. Hamdi Sarıca 407 bin TL ile dördüncü kez güreş ağası oldu.


Korkuteli Belediye Başkanı ve Güreş tertip Komite Başkanı Hasan Ali İrban, 3 kez üst üste ağalık alan Korkuteli güreş ağası Hamdi Sarıca’ya altın kemer ve kupa hediye etti.


Güreşlerde Ali Gürbüz 1’inci olurken, Orhan Okulu 2’inci,İsmail Balaban 3’üncü, Ertuğrul Dağdeviren 4’üncü oldu. Başpehlivanlara ödüllerini Belediye Başkanı Hasan Ali İrban, güreş ağası Hamdi Sarıca verdi. Güreş ağası Hamdi Sarıca, Başpehlivan Ali Gürbüz’e altın kemer taktı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    34°C
  • Salı
    Açık
    30°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç