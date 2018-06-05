Diğer
Kategoriler
05 Haziran 2018 11:32

Altın Nar Festivali’ne sanatçı akını

Antalya’nın Kemer ilçesinde bu yıl 15’incisi düzenlenecek Altın Nar Kültür ve Sanat Festivali bayramın üçüncü günü başlayacak.

Altın Nar Festivali’ne sanatçı akını

05 Haziran 2018 11:32

3 gün sürecek festivalde Volkan Konak, Koray Avcı, Aleyna Tilki, Gülşen ve Ali Altay sahne alacak.


Kemer Belediyesi tarafından düzenlenen 15’inci Altın Nar Kültür ve Sanat Festivali, 17, 18 ve 19 Haziran tarihlerinde Kemer İlçe Stadyumu’nda yapılacak. 17 Haziran Pazar günü saat 20.30’da gerçekleştirilecek olan festival kortejle başlayacak. Kortejde otellerin animasyon grupları Kemer sokaklarını renklendirecek.



Açılış konseri Gülşen’den


Sunuculuğunu Özlem Yıldız’ın yapacağı 15. Altın Nar Kültür ve Sanat Festivali’nde birbirinden ünlü sanatçılar yer alıyor. Pop müziğin güçlü sesi Gülşen, 17 Haziran Pazar akşamı saat 22.00’de festivalin açılış konserini verecek.



Aleyna Tilki ve Koray Avcı


Gençlerin sevgilisi ünlü popçu Aleyna Tilki, 18 Haziran Pazartesi akşamı saat 21.00’de konser verecek. Aynı akşam saat 22.00’de sahneye çıkacak söz yazarı, bestekar ve yorumcu Koray Avcı, Kemerlilere keyif dolu bir akşam yaşatacak.



Final Volkan Konak’tan


Festivalin son günü olan 19 Haziran Salı günü saat 20.30’da konser verecek olan Ali Altay, popüler şarkılarını seslendirecek. Aynı akşam saat 22.30’da sahne alacak olan usta sanatçı Volkan Konak festivalin final konserini gerçekleştirecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
29
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç