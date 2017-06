Altın Nar Festivali’ne yoğun ilgi

Kemer Belediyesi tarafından düzenlenen 14’üncü Altın Nar Kültür ve Sanat Festivali’nin, ikinci gününde Derya Uluğ ve Koray Avcı sahne aldı. Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül ile eşi Neşe Gül’ün ev sahipliğinde Kemer ilçe stadında gerçekleştirilen etkinlikleri, Kemer Kaymakamı Mustafa Cihad Feslihan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Lapta Belediye Başkanı Fuat Namsoy ve eşi, Kemer Emniyet Müdürü Tevfik Karayakalı, Kemer Jandarma Komutanı Binbaşı Yasin Berçin, Antalya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere ve çeşitli sivil toplum örgütü temsilcileri de izledi.

Derya Uluğ’a özel plaket

Festivalin ikinci gününde ilk sahne alan şarkıcı Derya Uluğ oldu. “Okyanus” adlı şarkısıyla sahneye çıkan sanatçı şarkılarıyla ve danslarıyla tüm seyircileri coşturdu. Her yaştan konuklar sanatçının şarkılarına eşlik ederek gönüllerince bir akşam geçirdi. Konserinin bitiminde Derya Uluğ’a Gül ailesi tarafından çiçek ve plaket verildi.

Sürpriz sanatçı

Daha sonra sürpriz bir sanatçı sahne aldı. I Like To Move It şarkısıyla tanınan The Mad Stuntman grubu turistlere ve Kemerlilere eğlenceli dakikalar yaşattı. Stuntman, Türkçe bir şarkı da söyledi. Sanatçının teşekkür plaketini Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Yüksel verdi.

Gecenin ikinci konserinde sahne alan Koray Avcı ise stattaki coşkuyu doruğa çıkardı. Konserine özgün müzik eserleri ve türküler seslendirerek başlayan Avcı’nın şarkılarına seyirciler de eşlik etti. Fantezi müzik ve pop müzik eserleri de seslendiren sanatçı, Kemer’i çok sevdiğini söyledi. Konserinin ikinci bölümüne şalvarla sahneye çıkan Koray Avcı, bu bölümde seslendirdiği türkülerle büyük beğeni topladı. Başkan Gül, eşi Neşe Gül ve Büyük Antalyaspor Derneği başkanı Aziz Çetin, Koray Avcı’ya teşekkür plaketi ve çiçek verirken bu coşkuyu Kemer’e yaşattığı için kendisine teşekkür etti. 14’üncü Altın Nar Kültür ve Sanat Festivali, üçüncü gün düzenlenecek Buray ve Ebru Gündeş konserleriyle sona erecek.