Altınbeşik Mağarası ziyaretçilerin akınına uğradı

ANSET Genel Müdürü Gaye Doğanoğlu, hem Antalyalıların hem de kente tatile gelen yerli ve yabancı turistlerin Altınbeşik Mağarasını gezebilmesi için 9 günlük bayram tatili boyunca hizmet verdiklerini belirtti.

Dünyanın en güzel destinasyonlarından biri olan, Türkiye’nin en büyük Dünyanın 3. büyük yer altı gölüne sahip Altınbeşik Mağarası 9 günlük bayram tatili boyunca hizmet vermeye devam etti. Gezi botları ile mağaranın güzelliklerini keşfe çıkan ziyaretçiler, Antalya’nın bu cennet köşesine hayran kaldı.

"ANSET çalışanları bayramda görev başındaydı"

Altınbeşik mağarasının özellikle yaz aylarında günübirlik turlarla gelen yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret edildiğini söyleyen ANSET Genel Müdürü Gaye Doğanoğlu, mağaranın muhteşem görsel zenginliğiyle her zaman ilgi odağı olduğunu belirtti. Doğanoğlu, mağaranın içinde yer alan sarkıt ve dikitlerle görülmeye değer manzaralar sunduğunu ifade ederek, “Antalya’nın en güzel yerlerinden birinde bulunan Altınbeşik mağarası görülmeye değer eşsiz bir zenginliğimiz. Biz de ANSET olarak mağaranın gerek Antalyalı hemşehrilerimiz gerekse kentimize tatile gelen yerli ve yabancı turistlerimiz tarafından ziyaret edilebilmesi amacıyla tüm çalışanlarımızla birlikte bayramda da hizmet vermeye devam ettik. Bayram tatili boyunca mağara adeta ziyaretçi akınına uğradı” dedi.

"Kaliteli hizmet için var gücümüzle çalışıyoruz"

Altınbeşik Mağaraları işletme Sorumlusu Hatice Sekmen ise mağaranın her mevsim büyük ilgi gördüğüne dikkat çekti. Sekmen, özellikle fotoğraf tutkunlarının mağaranın sunduğu görsel zenginliğe hayran kaldığını ifade ederek, böylesi ilgi gören bir mağarayı ziyaret edenlere en kaliteli hizmeti sunmak ve kentimizin tanıtımına katkı sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz” diye konuştu.