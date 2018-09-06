Diğer
Kategoriler
06 Eylül 2018 11:21

Altınbeşik Mağarası ziyaretçilerini büyülüyor

Antalya’nın İbradı ilçesindeki Türkiye’nin en büyük, dünyanın üçüncü büyük yer altı gölüne sahip Altınbeşik Mağarası, her mevsim yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.

Altınbeşik Mağarası ziyaretçilerini büyülüyor

06 Eylül 2018 11:21


Antalya’nın İbradı ilçesinde bulunan sarı renkteki beşik şeklinde olan kemerleri dolayısıyla Altınbeşik ismi verilen ve yer altı gölü üzerinde masmavi sularında botla gezilebilen mağarayı, her yıl binlerce yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor. Sodalı suyu dolayısıyla turkuaz renginde olan göl, mağaranın içine süzülen ışıklarla ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.


Mağaranın içine botlarla giren ziyaretçiler, kürek çekerek gizemli bir yolculuğa çıkıyor.


İbradı ilçesi Ürünlü Mahallesi’nin güneydoğusunda bulunan Altınbeşik Mağarası Milli Parkı içindeki mağara, Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın 3’üncü büyük yer altı gölüne sahip. Denizden 450 metre yükseklikte, İbradı’ya 13.5 kilometre, Ürünlü’ye 4 kilometre mesafedeki mağaraya, 400 metre uzunluğundaki bir yer altı gölü üzerinden botla, ekipmansız girilebiliyor. Özellikle bahar ve yaz aylarında günübirlik turlarla gelen yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çeken mağara, muhteşem görsel zenginliğiyle fotoğraf tutkunlarının da gözdesi.


Nevşehir ilinden Altınbeşik Mağarasına 5 yıl önce gelen Ebru Uslu, 5 yıl aradan sonra tekrar Altınbeşik Mağarasını ziyaret ettiğini söyledi. Uslu, "Nevşehir’den geldim. Burayı 5 yıl önce ziyaret etmiştim. Bu eşsiz güzelliği görmek için yeniden geldim. Torosları zaten eşsiz güzellikleri yeşili bol oksijeni ve köyleriyle biliyoruz. Fakat Avrupa’nın üçüncü, Türkiye’nin en büyük yer altı gölüne tekrar geldim ve burası gerçekten eşsiz bir güzellik. Eşsiz bir mavisi var. Travertenleri Pamukkale gibi bir harika. Mağaranın içerisine girdikten sonra sessizlik huzur ve muhteşem bir görüntüsü var. Buraya herkesin gelmesini istiyorum. Çünkü, Toroslar sadece yeşilden oluşmuyor. Bota biniyorsunuz. İçerisi serin ve muhteşem bir gezinti yapıyorsunuz. Bu muhteşem güzellik anlatılmakla bitmez. Toroslar’da sadece yeşillik değil harika bir mavisi de var" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
29
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç