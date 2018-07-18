Altınova Cemevi’nde hafriyat çalışmaları başladı

Altınova Cemevi 4 bin 500 metrekarelik toplam inşaat alanı ve donatılarıyla önemli bir ihtiyaca cevap verecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler Altınova Orta Mahalle’de yapılacak olan Kültür Merkezi ve Cemevi’nin hafriyat çalışmalarına başlandı. Altınova Kültür Merkezi ve Cemevi’nin yıllardır özlemi duyulan bir proje olduğunu söyleyen Alevi Kültür Dernekleri Kepez Şube Başkanı Seher Şengünlü Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’e teşekkür etti. Yılmaz, “Bu Cemevi Alevi vatandaşların çok önemli bir eksiğini giderecek. Başkanımız Menderes Türel, Cemevi ile ilgili tüm detayları bizlere de sordu. Bu hassas yaklaşımından dolayı da kendisine teşekkür ediyoruz” dedi.

Önemli bir ihtiyaca cevap verecek

4 bin 500 metrekare toplam inşaat alanına sahip proje içerisinde 2 adet konferans salonu, ibadethane, kütüphane, kurban kesim merkezi, sergi alanı, kurs alanları ve kafeterya olacak. Cemevi kültür ve sosyal donatı alanları ile yaklaşık 40 bin alevi vatandaşın yaşadığı Altınova bölgesinde önemli bir ihtiyaca cevap verecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi inşaat alanında hafriyat çalışmalarının yanı sıra Cemevine ulaşımı kolaylaştırmak adına yol açma çalışmalarını da eş zamanlı sürdürüyor. Cemevinin yerel seçimlerden önce hizmete açılması hedefleniyor.